नए अवतार में लॉन्च हुई रॉयल एनफील्ड Continental GT 650, इतने रुपये है कीमत

रॉयल एनफील्ड ने अपनी कैफे रेसर कॉन्टिनेंटल जीटी 650 (Continental GT 650) का अपडेट जारी कर दिया है. बाइक के अपडेट में कंपनी ने नए फीचर्स को जोड़ा है. इसकी स्टाइलिंग को भी रिवाइज किया गया है. ये मोटरसाइकिल एलईडी टर्न सिग्नल, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और ब्लैक पेंटेड इंस्ट्रूमेंट काउल मिलेगा.

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रॉकेट रेड वर्जन में इंजन, एग्जॉस्ट और कास्ट एलॉय वील पर डार्क पैटर्न दिया गया है. इन सभी अपडेट्स के बाद बाइक और भी ज्यादा प्रभावशाली लगती है. आइए जानते हैं अपडेटेड रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650 की कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत?

रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650 की कीमत 3.58 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है और 3.88 लाख रुपये एक्स शोरूम तक जाती है. ये बाइक चार कलर ऑप्शन में मिलेगी. रॉकेट रेड वेरिएंट में अब एपेक्स ग्रे की तरह ही ब्लैक्ड ऑउट फिनिश मिलेगी. इसके अलावा ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन और मिस्टर क्लिन वेरिएंट में पॉलिश्ड इंजन फिनिश और ट्रेडिशनल स्पोक वील्स मिलेंगे.

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एपेक्स ग्रे वाले एक्सक्लूसिव फीचर्स अब रॉकेट रेड वेरिएंट में भी मिलेंगे, लेकिन एपेक्स ग्रीन अभी-भी टॉप वेरिएंट है. इस मोटरसाइकिल के इंजन में कोई बदलाव नहीं है. इसमें 648 सीसी का पैरलल ट्विन, एयर/ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो 47 एचपी की पावर और 52.3 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है.

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नई बाइक लाने की तैयारी में है कंपनी

ये बाइक 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है. कॉन्टिनेंटल जीटी 650 में टेलीस्कोपिक फोर्क फ्रंट में और गैस चार्ज्ड ट्विन शॉक एब्जॉर्बर हैंडल सस्पेंशन मिलता है. नए एलईडी इंडीकेटर बाइक को ज्यादा मॉडर्न लुक देते हैं. वहीं टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट का जुड़ना काम का फीचर है, जो मोबाइल फोन चार्ज करने में मदद करेगा.

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ब्लैक इंस्ट्रूमेंट काउल कॉकपिट को डार्कर फिनिश देता है. रॉयल एनफील्ड ने कॉन्टिनेंटल जीटी 650 में मामूली बदलाव किए हैं. रिपोर्ट्स की मानें, तो कंपनी 750 सीसी रेंज को लॉन्च करने की तैयारी में है. फिलहाल कंपनी 4 सितंबर को नई हिमालयन लेकर आ रहा है, जो 440 सीसी इंजन के साथ आएगी. ये मौजूदा हिमालयन से नीचे लॉन्च होगी.

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