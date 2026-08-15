Kal Ka Rashifal 16 August 2026: रविवार को 6 राशियों के लिए खुलेगा तरक्की का रास्ता, क्या है अन्य राशियों का हाल

ज्योतिषाचार्य डॉ. अरुणेश कुमार शर्मा के अनुसार, शनिवार का दिन कई राशियों के लिए आर्थिक और पेशेवर मामलों में महत्वपूर्ण रहने वाला है. कुछ राशि के जातकों को मेहनत का अपेक्षित परिणाम मिलेगा, तो कुछ को लेनदेन और निवेश के मामलों में सावधानी बरतनी होगी. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का कल का राशिफल.

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मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए कल का दिन मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ने का है. परिश्रम से अपेक्षित सफलता का रास्ता बनेगा . कारोबारी प्रयासों में गंभीरता बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कामों को लंबित न रखें. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. उधार के लेनदेन से बचना बेहतर होगा. आर्थिक मामलों में व्यस्तता रहेगी . आय-व्यय दोनों बढ़े रह सकते हैं. निवेश पर जोर रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा, जबकि करियर और व्यापार की जिम्मेदारियों पर ध्यान बढ़ेगा.

रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा, लेकिन अपनों से बहस करने से बचें. बातचीत में विनम्रता और विवेक बनाए रखें. खानपान पर ध्यान दें और जोखिम लेने से बचें.

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' का जाप करें.

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वृष राशि

वृष राशि वालों के लिए आर्थिक अवसरों को भुनाने का दिन है. साथियों और मित्रों का सहयोग मिलेगा. काम की गति उम्मीद से बेहतर रहेगी. आर्थिक लाभ में वृद्धि के योग हैं. कार्ययोजनाओं को गति मिलेगी . प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. करियर और व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. विभिन्न स्रोतों से आय के अवसर बन सकते हैं.

प्रियजनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. भ्रमण और मनोरंजन के अवसर बनेंगे और रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उत्साह व मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक: 6 और 7

शुभ रंग: श्वेत

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' का जाप करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को कल घर-परिवार की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. निजी संबंधों में सुधार आएगा, परिवार से करीबी बढ़ेगी. प्रबंधकीय और प्रशासनिक मामलों में सक्रियता बनी रहेगी. पैतृक विषयों पर ध्यान रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. भवन-वाहन से जुड़े प्रयासों में गति आ सकती है. नौकरी और कारोबार में स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी.

रिश्तों में सहनशीलता रखें. अपनों के साथ विवाद से बचें. मित्रों से मुलाकात होगी और प्रियजन सहयोगी रहेंगे. शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें और नकारात्मक विचारों से बचें.

शुभ अंक: 1, 5 और 7

शुभ रंग: आसमानी

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' का जाप करें.

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए संपर्क, संवाद और पेशेवर मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. साहस और पराक्रम बढ़ेगा. भाईचारे और सहकारिता की भावना मजबूत होगी. उच्च शिक्षा के प्रयास सफल हो सकते हैं. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं. करियर को गति मिलेगी . कारोबार में प्रदर्शन प्रभावी रहेगा. आर्थिक पक्ष संतुलित रहेगा तथा लाभ के अवसर बनेंगे.

प्रेम और रिश्तों में स्नेह बढ़ेगा. मन प्रसन्न रहेगा. प्रिय से मुलाकात हो सकती है. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं.

शुभ अंक: 1, 2 और 7

शुभ रंग: गुलाबी

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' का जाप करें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए परिवार और व्यक्तिगत मामलों में शुभता बनी रहेगी. परिजनों का सहयोग मिलेगा. आपसी विश्वास बढ़ेगा. व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे , वाणिज्यिक मामलों में निरंतरता बनाए रखेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. लाभ उम्मीद से बेहतर रह सकता है. बचत और बैंकिंग पर ध्यान देंगे.

रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. प्रियजनों को सम्मान देंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा. खानपान पर ध्यान देने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. उत्साह और मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक: 1 और 7

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' का जाप करें.

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कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए कल नवीनता और नवाचार का दिन है. पेशेवर कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. पद-प्रतिष्ठा व साख में वृद्धि होगी. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा. भूमि-भवन से जुड़े काम बन सकते हैं. साझेदारी में सफलता मिलने के योग हैं. करियर और व्यापार में इच्छित सफलता मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं.

प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ यादगार समय बिताएंगे. रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा . मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक: 1, 5 और 7

शुभ रंग: कत्थई

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' का जाप करें.

तुला राशि

तुला राशि वालों को कल कारोबार और निवेश के मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी. धोखेबाजों की बातों में न आएं, लेनदेन में सावधानी रखें. उधार देने से बचें . बजट बनाकर आगे बढ़ें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च और निवेश पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. नौकरी और व्यापार में मेहनत से काम बनेंगे.

रिश्तेदारों और करीबियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें. पारिवारिक गतिविधियों में सक्रिय रहें. सेहत को लेकर सजग रहें . जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: सिल्वर

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' का जाप करें.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक अवसरों को भुनाने का समय है. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. विस्तार योजनाओं को गति मिलेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. व्यावसायिक दूरदर्शिता का लाभ मिलेगा . आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. करियर में अपेक्षित स्थिति बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में समय देने से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ यादगार पल बिताएंगे, मित्रों व शुभचिंतकों का साथ मिलेगा. स्वास्थ्य और मनोबल बेहतर रहेगा.

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: मरून

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' का जाप करें.

धनु राशि

धनु राशि वालों को अधिकारियों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं . लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. करियर और कारोबार में नियंत्रण बढ़ेगा. पैतृक मामलों में लाभ हो सकता है. लंबित धन मिलने की संभावना है . भवन-वाहन से जुड़े प्रयास सफल हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में नियमितता बनाए रखें.

प्रेम संबंधों में तालमेल बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ घूमने-फिरने का अवसर मिलेगा. रिश्ते मधुर रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 7

शुभ रंग: स्वर्णिम

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' का जाप करें.

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मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए भाग्य का साथ मिलेगा. प्रबंधन से जुड़े प्रयास सफल होंगे. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलेगी. अनुभवी लोगों की सलाह काम आएगी. लंबित विषय पक्ष में हल हो सकते हैं. करियर और कारोबार में तेजी रहेगी और आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा.

प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. मन की बात करीबियों से साझा कर पाएंगे. रिश्तों में सकारात्मकता बनी रहेगी. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा . मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: बैंगनी

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' का जाप करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को कल सेहत के संकेतों पर ध्यान देना चाहिए. कामकाज में धैर्य रखें. पेशेवर अनुशासन बढ़ाएं. लेनदेन में लापरवाही न बरतें. कारोबार में स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. लंबित मामलों में जल्दबाजी से बचें. आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी. विरोधियों और धूर्त लोगों से सावधान रहें.

रिश्तों में सहजता बनाए रखें. प्रियजनों से मुलाकात होगी. पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे. स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए खानपान और दिनचर्या पर ध्यान दें.

शुभ अंक: 1, 7 और 8

शुभ रंग: गेहूंआ

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' का जाप करें.

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मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए मेलजोल और कामकाज में अनुकूलता बनी रहेगी. वित्तीय गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. जीवन में शुभता बढ़ेगी. उद्योग और व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है. कार्य विस्तार के अवसर मिलेंगे. आर्थिक प्रतिफल उम्मीद से बेहतर रहेगा . भूमि-भवन से जुड़े काम बन सकते हैं.

दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ेगा. घर में स्नेह और सामंजस्य बना रहेगा. प्रियजन से मुलाकात होगी. मित्रों का विश्वास मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह व मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक: 3, 7 और 9

शुभ रंग: बादामी

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' का जाप करें.

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