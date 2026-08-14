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प्रकाश ने की 10 लाख की FD, तो विकास ने 10 हजार की SIP... 15 साल में कौन ज्यादा अमीर?

SIP Power: प्रकाश के पास 10 लाख रुपये थे. जोखिम न लेने की सोच के साथ उन्होंने यह पूरा पैसा 15 साल के लिए बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में लगा दिया, लेकिन 15 साल में वो विकास से रिटर्न के मामले में पिछड़ गए.

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15 साल के लिए एफडी या एसआईपी बेहतर? (Photo: AI)
15 साल के लिए एफडी या एसआईपी बेहतर? (Photo: AI)

जब पैसे से पैसा बनाने की बात आती है, तो आज के दौर में दो विकल्प सामने आते हैं. पहला- पारंपरिक यानी बैंक और पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), और दूसरा- म्यूचुअल फंड यानी SIP. लेकिन सवाल यह उठता है कि पैसा कहां बनेगा? दोनों में बेहतर विकल्प कौन-सा है? अगर कोई निवेशक 15 साल तक इन दोनों विकल्पों में निवेश में करते हैं, कहां से ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है?

आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, प्रकाश और विकास दोस्त हैं. जिन्होंने अपनी बचत का सही इस्तेमाल करने के लिए दो अलग-अलग रास्ते चुने. मान लेते हैं कि इस अवधि में बैंक FD पर अधिकतम सालाना 8% का ब्याज मिल रहा है और म्यूचुअल फंड SIP पर औसतन 12% का वार्षिक रिटर्न.

प्रकाश ने सुरक्षित रास्ता चुना
प्रकाश जोखिम बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे. उनके पास 10 लाख रुपये की एकमुश्त पूंजी थी, जिसे उन्होंने बिना किसी चिंता के 15 साल के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर बैंक FD में निवेश कर दिया.

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निवेशित पूंजी: 10,00,000 रुपये. 
ब्याज दर: 8% सालाना.
15 साल के बाद कुल राशि: 31,72,169 रुपये.
मुनाफा: 21,72,169 रुपये.

8% ब्याज दर के हिसाब से प्रकाश का पैसा 15 सालों में तीन गुना से भी थोड़ा अधिक हो गया. उनके लिए सबसे बड़ी राहत यह रही कि उनका मूलधन सुरक्षित था और उन्हें निश्चित रिटर्न मिला.

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विकास ने थोड़ा जोखिम लेकर म्यूचुअल फंड में लगाया पैसा
वहीं दूसरी तरफ विकास के पास एक बार में लगाने के लिए 10 लाख रुपये की बड़ी राशि नहीं थी. हालांकि, वे अपनी मासिक आय से हर महीने 10,000 रुपये बचा सकते थे. उन्होंने इस पैसे को इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12% के संभावित रिटर्न की उम्मीद के साथ SIP के जरिए लगाना शुरू किया. 

मंथली SIP: 10,000 रुपये
कुल जमा पूंजी: 18,00,000 रुपये (15 साल में)
अनुमानित रिटर्न: 12% सालाना.
15 साल बाद कुल राशि: 50.46 लाख रुपये.
मुनाफा: 32.46 लाख रुपये. 

वहीं अगर 15% रिटर्न मानकर चलें तो फिर विकास का फंड बढ़कर 67.69 लाख रुपये हो जाएगा, जो प्रकाश के 31.72 लाख रुपये वाले फंड से 35.97 लाख रुपये यानी दोगुने से भी ज्यादा अधिक है. 

रिटर्न में विकास कैसे आगे? 
दरअसल, प्रकाश को सीमित 8 फीसदी सालाना रिटर्न मिला, लेकिन विकास को म्यूचुअल फंड में चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिला. जिस वजह से सालाना रिटर्न बढ़कर 12 से 15 फीसदी तक हो गया. और फिर 15 साल के लंबे समय में चक्रवृद्धि ब्याज के कारण यह अंतर कई लाख रुपये के मुनाफे में बदल गया. 

आपके लिए कौन-सा विकल्प बेहतर है?
अगर आपकी प्राथमिकता पूरी तरह सुरक्षित रिटर्न और बिना किसी बाजार जोखिम के पैसा रखना है, तो प्रकाश की तरह FD एक बेहतर विकल्प है.

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लेकिन, अगर आप महंगाई दर को पछाड़कर लंबी अवधि में एक बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं और थोड़ा जोखिम उठाने को तैयार हैं, तो विकास की तरह SIP आपके वित्तीय सपनों को पूरा करने का सबसे असरदार जरिया है. 

(नोट: म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

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