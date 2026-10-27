दिल्ली में ठंड का असर तेज, 15.3 डिग्री पर पहुंचा पारा, 3 साल का रिकॉर्ड टूटा

दिल्ली में अब सुबह और रात के समय ठंड बढ़ने लगी है. मंगलवार, 27 अक्टूबर को राजधानी का न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह अक्टूबर में पिछले तीन साल का सबसे कम न्यूनतम तापमान बताया गया है. इससे पहले 27 अक्टूबर 2023 को न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था. दूसरी ओर, दिल्ली की हवा की क्वालिटी मध्यम श्रेणी में बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के SAMEER ऐप के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 168 रहा.

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मौसम विभाग के मुताबिक, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री कम रहा. मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. दिन में आसमान में ज्यादातर बादल छाए रह सकते हैं. ऐसे में सुबह और रात में ठंड महसूस हो सकती है, जबकि दोपहर में गर्मी बनी रह सकती है.

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दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में कितना रहा तापमान?

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में न्यूनतम तापमान अलग-अलग दर्ज किया गया. पालम में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा. यह सामान्य से 2.3 डिग्री कम था. लोदी रोड में तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम था.

वहीं, रिज में न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा. यह सामान्य से 2.3 डिग्री कम था. आयानगर में तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम था. इन आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली के कई इलाकों में सुबह का तापमान सामान्य से कम रहा.

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क्या होता है न्यूनतम तापमान?

न्यूनतम तापमान किसी जगह पर एक दिन में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान होता है. रात के समय धरती की सतह ठंडी होने लगती है. इससे आसपास के तापमान में गिरावट आती है. अक्टूबर के आखिरी दिनों में दिल्ली में सुबह और रात के समय ठंड बढ़ने लगती है. हालांकि, सुबह तापमान कम होने का मतलब यह नहीं है कि पूरे दिन ठंड रहेगी. दिन में धूप निकलने या बादलों की स्थिति के हिसाब से तापमान बढ़ सकता है. यही वजह है कि सुबह और दोपहर के मौसम में अंतर महसूस होता है.

दिल्ली में AQI 168, कैसी है हवा की क्वालिटी?

दिल्ली में तापमान गिरने के साथ हवा की क्वालिटी पर भी नजर बनी हुई है. CPCB के SAMEER ऐप के मुताबिक, मंगलवार को राजधानी का AQI 168 दर्ज किया गया. यह मध्यम श्रेणी में आता है. AQI से पता चलता है कि हवा में प्रदूषण कितना है. CPCB के मुताबिक, AQI 0 से 50 के बीच होने पर हवा अच्छी मानी जाती है.

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51 से 100 तक हवा संतोषजनक, 101 से 200 तक मध्यम, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब और 401 से 500 तक गंभीर श्रेणी में आती है. इस हिसाब से दिल्ली का AQI 168 होने का मतलब है कि हवा की क्वालिटी मध्यम है. इस स्तर पर भी कुछ लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है. अस्थमा और फेफड़ों की बीमारी से परेशान लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए.

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IMD के अनुमान के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. आसमान में ज्यादातर बादल छाए रहने की संभावना है. सुबह और रात में ठंड महसूस हो सकती है, लेकिन 6दिन में तापमान ज्यादा रहने का अनुमान है.

कुल मिलाकर, दिल्ली में सुबह का तापमान गिरने से ठंड बढ़ने लगी है. हालांकि, दिन में गर्मी का असर अभी बना हुआ है. वहीं, AQI 168 होने के कारण हवा की क्वालिटी मध्यम श्रेणी में है. ऐसे में लोगों को तापमान के साथ हवा में प्रदूषण के स्तर पर भी ध्यान देना चाहिए.

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