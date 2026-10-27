निकल गया है Jio प्लेटफॉर्म्स का IPO? जानें लिस्टिंग पर कितनी हो सकती है कमाई

जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) के आईपीओ (IPO) में शेयर पाने वाले निवेशकों की नजर अब 28 अक्टूबर पर है. कंपनी के शेयर कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होने वाले हैं. ग्रे मार्केट में शेयरों की मौजूदा मांग के संकेतों के आधार पर निवेशकों को करीब 22 फीसदी लिस्टिंग गेन मिलने का अनुमान है. लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से एक लॉट पाने वाले निवेशक को करीब 2,952 रुपये की संभावित बढ़त मिल सकती है. हालांकि, यह सिर्फ अनुमान है. शेयर बाजार में वास्तविक लिस्टिंग कीमत इससे कम या ज्यादा हो सकती है.

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Jio IPO का GMP कितना है?

27 अक्टूबर 2026 को सुबह 9:37 बजे जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 246 रुपये था. आईपीओ में शेयरों का अपर इश्यू प्राइस 1,119 रुपये तय किया गया था. इसमें 246 रुपये जोड़ने पर अनुमानित लिस्टिंग कीमत 1,365 रुपये बैठती है.

इस हिसाब से इश्यू प्राइस के मुकाबले संभावित बढ़त करीब 21.98 फीसदी है. हालांकि, जीएमपी अनौपचारिक बाजार का संकेतक है. यह न तो शेयर की वास्तविक लिस्टिंग कीमत की गारंटी देता है और न ही निवेशकों के मुनाफे की.

एक लॉट पर कितना मुनाफा हो सकता है?

जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ में एक लॉट में 12 शेयर थे. अपर इश्यू प्राइस 1,119 रुपये के हिसाब से एक लॉट के लिए निवेशकों को 13,428 रुपये लगाने पड़े थे. मौजूदा जीएमपी के आधार पर अलग-अलग लॉट पर संभावित बढ़त का हिसाब इस तरह है.

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यह पूरा हिसाब 1,365 रुपये की अनुमानित लिस्टिंग कीमत पर आधारित है. इसमें ब्रोकरेज, टैक्स और दूसरे लागू शुल्क शामिल नहीं हैं. वास्तविक मुनाफा या नुकसान शेयर की लिस्टिंग कीमत और उसके बाद बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव पर निर्भर करेगा.

Jio IPO का अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करें?

जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ में शेयर मिले हैं या नहीं, इसकी जानकारी रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज (KFin Technologies) और बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है. एनएसई पर भी उपलब्ध आईपीओ बिड डिटेल्स के जरिए जानकारी हासिल की जा सकती है.

केफिन टेक्नोलॉजीज पर ऐसे चेक करें:

>>केफिन टेक्नोलॉजीज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

>>आईपीओ की सूची में Jio Platforms चुनें.

>>पैन (PAN), आवेदन संख्या या डीमैट अकाउंट नंबर से संबंधित विकल्प चुनें.

>>जरूरी जानकारी भरकर सबमिट करें. इसके बाद अलॉटमेंट की स्थिति दिखाई देगी.

बीएसई की वेबसाइट पर ऐसे देखें स्टेटस

>>बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस वाले सेक्शन में जाएं.

>>इश्यू टाइप में 'Equity' चुनें और इश्यू के नाम में Jio Platforms चुनें.

>>पैन या आवेदन संख्या दर्ज करें और जरूरी वेरिफिकेशन पूरा करें.

>>सबमिट करने के बाद अलॉटमेंट की जानकारी देखें.

एनएसई पर भी देख सकते हैं जानकारी

एनएसई की वेबसाइट पर 'Equity & SME IPO Bid Details' सेक्शन में जाकर Jio Platforms चुनें >> इसके बाद मांगी गई जानकारी भरकर उपलब्ध बिड डिटेल्स देख सकते हैं. अलॉटमेंट की पुष्टि के लिए आधिकारिक रजिस्ट्रार और एक्सचेंज की वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें.

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28 अक्टूबर को शेयर बाजार में होगी लिस्टिंग

जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 21 से 23 अक्टूबर 2026 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था. इसके लिए प्राइस बैंड 1,065 से 1,119 रुपये प्रति शेयर रखा गया था और एक लॉट में 12 शेयर थे. इस इश्यू को कुल 22.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. आईपीओ के रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज हैं, जबकि कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी बुक-रनिंग लीड मैनेजर है. अब 28 अक्टूबर को शेयरों की लिस्टिंग के साथ पता चलेगा कि बाजार में कंपनी के शेयर किस कीमत पर कारोबार शुरू करते हैं.

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