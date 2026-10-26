चक्रवात 'अर्नब' का खतरा: 10 पॉइंट में समझिए ओडिशा-आंध्र प्रदेश की तैयारी

बंगाल की खाड़ी में विकसित चक्रवात 'अर्नब' को लेकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 26 अक्टूबर के पूर्वानुमान के मुताबिक, यह तूफान 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है. इसके प्रभाव से कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है.

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ओडिशा सरकार ने भी संभावित खतरे को देखते हुए राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं.

1. चक्रवात 'अर्नब' की मौजूदा स्थिति क्या है?

बंगाल की खाड़ी में बना मौसम संबंधी सिस्टम अब चक्रवाती तूफान 'अर्नब' में बदल गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, 26 अक्टूबर की सुबह यह विशाखापत्तनम से लगभग 650 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में था. इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और अगले कुछ दिनों में और ताकतवर होने का अनुमान है.

मौसम विभाग ने इसके 27 अक्टूबर तक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका जताई है. हालांकि, तूफान की दिशा और तीव्रता में बदलाव संभव है.

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2. चक्रवात 'अर्नब' क्या है?

बंगाल की खाड़ी में उठा एक गंभीर चक्रवाती तूफान है. इस तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया है. बंगाली भाषा में 'अर्नब' का अर्थ महासागर या समुद्र होता है.

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3. तूफान कहां और कब तट से टकरा सकता है?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, चक्रवात 'अर्नब' 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंच सकता है. इसके बापटला और विशाखापत्तनम के बीच तट पार करने की संभावना है. इस दौरान हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. कुछ समय के लिए हवा के झोंके 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलने का अनुमान है.

तट के आसपास रहने वाले लोगों के लिए यह स्थिति खतरनाक हो सकती है. इसलिए प्रशासन ने लोगों को समुद्र से दूर रहने और आधिकारिक चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी है.

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4. ओडिशा और आंध्र प्रदेश में कितना असर पड़ सकता है?

चक्रवात के कारण दोनों राज्यों के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में 27 और 28 अक्टूबर को भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है. कुछ जगहों पर बेहद भारी बारिश भी हो सकती है. दक्षिणी ओडिशा के गंजाम, गजपति, कोरापुट, रायगढ़ा और मलकानगिरी जैसे जिलों पर विशेष नजर रखी जा रही है.

पहाड़ी और निचले इलाकों में तेज बारिश के कारण जलभराव, सड़कें बंद होने और भूस्खलन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. हालांकि, वास्तविक असर तूफान की दिशा और स्थानीय मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा.

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5. अन्य प्रभावित होने वाले राज्य कौन से है?

पश्चिम बंगाल में तटीय और दक्षिणी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका है. छत्तीसगढ़ में ओडिशा से लगे सीमावर्ती जिलों में तूफान के प्रभाव से बारिश और मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. झारखंड और बिहार में इन राज्यों के कुछ हिस्सों में भी चक्रवाती प्रणाली के आगे बढ़ने पर हल्की से मध्यम बारिश और तेज बादलों की आवाजाही का असर हो सकता है.

उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग के कुछ पूर्वानुमानों के मुताबिक, इस मौसमी प्रणाली के दूरगामी प्रभाव से उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बादलों या हल्की बारिश का असर महसूस किया जा सकता है.

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6. ओडिशा सरकार ने क्या तैयारियां की हैं?

ओडिशा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी के मुताबिक, संवेदनशील जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों को तैनात किया गया है. उनका काम प्रशासन की तैयारियों की निगरानी करना और जरूरत पड़ने पर राहत कार्यों में तेजी लाना है. सरकार ने राहत केंद्रों, पके हुए भोजन, दवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने की जानकारी दी है.

इसके अलावा, आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को भी तैयार रखा गया है. सरकार का लक्ष्य है कि तूफान से प्रभावित होने वाले लोगों तक समय पर मदद पहुंचे और जान-माल का नुकसान कम से कम हो.

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7. राहत और बचाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संभावित प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को लेकर तैयारी की जा रही है. प्रशासन की कोशिश है कि जरूरत पड़ने पर निचले इलाकों और असुरक्षित स्थानों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा सके. राहत केंद्रों में भोजन, दवाइयों और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता जरूरी है

ताकि आपात स्थिति में लोगों को परेशानी न हो. समुद्र में मछली पकड़ने जाने वाले लोगों को भी सावधानी बरतने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. मौसम खराब होने पर समुद्र में जाना जानलेवा हो सकता है.

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8. आम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

ओडिशा के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने और राज्य राहत आयुक्त (SRC) की सलाह मानने की अपील की है. लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर रखनी चाहिए. परिवार के बुजुर्गों, बच्चों और ऐसे सदस्यों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिन्हें मदद की ज्यादा जरूरत हो सकती है.

अगर प्रशासन सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश देता है, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए और बिजली के तारों, कमजोर पेड़ों तथा जर्जर इमारतों से दूर रहना चाहिए. जरूरी दवाइयां, पीने का पानी, टॉर्च और मोबाइल चार्ज रखने जैसी तैयारियां भी उपयोगी हो सकती हैं.

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9. सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है?

चक्रवात के दौरान सरकार और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों की जान बचाना और जरूरी सेवाओं को चालू रखना है. तेज हवाओं और भारी बारिश से बिजली आपूर्ति, सड़क यातायात और संचार व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. ऐसे में राहत दलों की तैयारी और अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है.

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10. ओडिशा सरकार ने क्या कहा है?

ओडिशा सरकार ने कहा है कि वह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहती है. दूसरी ओर, मौसम विभाग लगातार तूफान की दिशा और तीव्रता पर नजर रख रहा है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें और समय रहते सुरक्षा संबंधी कदम उठाएं.

चक्रवात 'अर्नब' को लेकर 28 अक्टूबर तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में सतर्कता बरतना जरूरी है. प्रशासन की तैयारियों के साथ लोगों का सहयोग भी अहम होगा. मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की आधिकारिक सलाह का पालन करके जोखिम को कम किया जा सकता है.

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