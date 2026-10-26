'सत्ता से बाहर होते ही आपा खो बैठे खड़गे', PM मोदी के पिता पर बयान से भड़के CM पुष्कर सिंह धामी

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी नाराजगी जताई है. धामी ने खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता से बाहर रहने के कारण उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह गड़बड़ा गया है. उन्होंने इस बयान को राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए माफी मांगने की मांग की. मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव का भी जिक्र किया और उत्तराखंड के स्वाभिमान को लेकर कांग्रेस से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा.

और पढ़ें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सत्ता से बाहर होने की वजह से खड़गे और उनके साथियों ने अपना आपा पूरी तरह खो दिया है. उनके मुताबिक, इस तरह के बयान उन मूल्यों और आचरण के मानकों के खिलाफ हैं, जिनका पालन सार्वजनिक जीवन में नेताओं से अपेक्षित होता है.

धामी ने कहा कि इस तरह की भाषा से राजनीतिक मर्यादाएं तार-तार होती हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता के लिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल क्यों किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने खड़गे से इस टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की. साथी ही धामी ने अपने बयान में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए कांग्रेस के राजनीतिक गठबंधन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों को यह स्पष्ट बताया जाना चाहिए कि कांग्रेस इस तरह के बयानों और राजनीतिक सोच को लेकर क्या रुख रखती है.

Advertisement

Dehradun, Uttarakhand: On Congress president Mallikarjun Kharge’s remarks about Prime Minister Narendra Modi's father, Chief Minister Pushkar Singh Dhami says, "I believe Mallikarjun Kharge and his associates have completely lost their composure because they have been out of power. Such statements have shattered the values and standards of conduct they are expected to uphold, and they should apologise. At the very least, such language should not be used for the Prime Minister’s late father..." — IANS (@ians_india) October 26, 2026

धामी ने खड़गे के बयान पर जताई कड़ी आपत्ति

मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को लेकर कांग्रेस को अपना मत साफ करना चाहिए. उनके मुताबिक, उत्तराखंड के लोगों के सामने इस मुद्दे पर स्पष्टता होनी चाहिए. धामी ने कहा कि गठबंधन करना राजनीतिक दलों का अपना फैसला है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों की भी अपनी सोच और स्वाभिमान है. उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक गठबंधन के कारण राज्य के सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने मुजफ्फरनगर में आंदोलनकारियों पर गोली चलाए जाने और महिलाओं के साथ हुई घटनाओं का उल्लेख किया. इसके साथ ही उन्होंने मसूरी गोलीकांड की बात भी उठाई. धामी ने समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के मौजूदा गठबंधन को इन घटनाओं के संदर्भ में उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को उत्तराखंड के लोगों के सामने अपना स्पष्ट रुख रखना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि राज्य आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं के बावजूद कांग्रेस इस गठबंधन को लेकर क्या सोच रखती है.

मुख्यमंत्री के बयान का यह हिस्सा उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास और राज्य आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रहा. उन्होंने कांग्रेस से कहा कि उसे इस विषय पर राज्य के लोगों को स्पष्ट जवाब देना चाहिए. धामी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का गठबंधन उन्हें मुबारक है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों पर इसे स्वीकार करने की कोई मजबूरी नहीं है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अपना गठबंधन चला सकते हैं, लेकिन राज्य के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए.

Advertisement

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लोग अपने सम्मान को लेकर समझौता स्वीकार नहीं करेंगे. उन्होंने राज्य की पहचान और राष्ट्रवादी सोच का जिक्र करते हुए कहा कि यहां के लोग अपने स्वाभिमान को महत्व देते हैं. धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी खड़गे की टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति जनहित के मुद्दों से भटककर व्यक्तिगत अपमान और मर्यादाओं के उल्लंघन तक सिमट गई है.

उत्तराखंड के स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे राज्य के लोग

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सार्वजनिक जीवन में नेताओं को अपने शब्दों और व्यवहार की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए. प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता के बारे में कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर उन्होंने खड़गे से माफी की मांग की. इस तरह खड़गे की टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक मर्यादा, कांग्रेस के गठबंधन और उत्तराखंड के स्वाभिमान जैसे मुद्दों तक पहुंच गया है. मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस से इस मामले में स्पष्ट रुख अपनाने की मांग करते हुए कहा कि राज्य के सम्मान से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.

---- समाप्त ----