कई लोगों को मीठा खाने की आदत होती है. वह चाहकर भी चीनी से बनी चीजों को खाना नहीं छोड़ पाते हैं. कुछ अचानक इसको छोड़ भी देते हैं तो उनके शरीर में कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं. किसी भी रूप में चीनी को ज्यादा खाना भी खतरनाक है और अचानक छोड़ना भी मुश्किल, लेकिन ऐसा होता क्यों है. क्या चीनी में कोई नशा है? अगर चीनी छोड़नी है तो क्या करना चाहिए.

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एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चीनी में कोई नशा तो नहीं है,लेकिन इसको खाने और अचानक ना छोड़ पाने के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक कारण है. जब कोई व्यक्ति चीनी खाता है तो दिमाग में डोपामाइन तेजी से रिलीज होता है. इससे चीनी खाने से व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है. बार-बार मीठा खाने से दिमाग को उसी खुशी के अहसास की आदत हो जाती है.

चीनी खाने से ब्लड शुगर तुरंत स्पाइक होती है और फिर तेजी से गिरती है, जिससे शरीर तुरंत दोबारा मीठे की मांग करने लगता है.

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अचानक चीनी छोड़ना कितना खतरनाक

इस बारे में जानने के लिए Aajtak.in ने राजीव गांधी अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अजीत जैन से बात की है. डॉ. जैन कहते हैं कि अचानक चीनी पूरी तरह बंद कर देने ठीक नहीं है. ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे आपको किसी चीज की लत है और अचानक उसको छोड़ देते हैं. इससे शरीर में विड्रॉल के लक्षण आते हैं. व्यक्ति को तेज सिरदर्द और थकान, मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है. ऐसा शरीर में डोपामाइन का लेवल गिरने और रोज हो रहे शुगर स्पाइक के कम होने के कारण होता है.

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अगर चीनी छोड़नी है तो क्या करें

डॉ. अजीत कहते हैं कि कभी भी चीनी अचानक न छोड़ें. इसको धीरे- धीरे ही कम करें. हर हफ्ते 10 से 15 फीसदी की कटौती ठीक है. जैसे अगर आप दिन में दो बार चीनी वाली चाय पी रहे हैं तो इसको एक बार पीएं. अगर रोज कोई मिठाई खाते हैं तो इसकी जगह मीठे फल जैसे आम ये केला खाएं, फिर धीरे- धीरे सेब और अमरूद जैसे फल खाना शुरू करें. ऐसा करने से धीरे- धीरे चीनी छोड़ने में मदद मिलेगी.



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