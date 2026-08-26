2 बच्चों के पिता यश संग इंटीमेट हुईं कियारा, गाड़ी में किया रोमांस, टॉक्सिक के सीन Leak, बोल्डनेस ने मचाई 'तबाही'

साउथ सुपरस्टार यश की मचअवेटेड फिल्म टॉक्सिक सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को लेकर बना बज और क्रेज किसी से छिपा नहीं है. फर्स्ट डे फर्स्ट शो को देखने के लिए फैंस की एक्साइटमेंट पीक पर है. इस बीच इंटरनेट पर कई लोग स्पॉयलर्स भी डाल रहे हैं. कई सीन्स कियारा आडवाणी और यश के इंटीमेट सीन्स को लेकर है.

और पढ़ें

कियारा-यश के रोमांटिक सीन

टीजर और गानों में यश-कियारा की रोमांटिक केमिस्ट्री ने सबके होश उड़ाए थे. अब फिल्म रिलीज होने के बाद भी ये सीन्स तबाही मचा रहे हैं. इंटरनेट पर यूजर्स ने कियारा की बोल्डनेस के क्लिप वायरल किए हैं. इनमें कियारा की हॉटनेस दिखी है. यश संग उनके गाड़ी में रोमांस के क्लिप इंटरनेट पर छाए हुए हैं. इन सीन्स को देखकर फैंस का कहना है एक्ट्रेस ने अपनी बोल्डनेस से आग लगा दी है. ये वही इंटीमेट सीन्स हैं जिनकी वजह से कियारा को काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी.

शादीशुदा और 1 बच्चे की मां होने के बाद कियारा का ऐसे सीन्स करना लोगों को नागवार गुजरा. लेकिन एक्ट्रेस ने पब्लिक ओपिनियन की परवाह नहीं की. कियारा को इन सीन्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं है. वो इसे अपने काम का हिस्सा मानती हैं. फिल्म देखने के बाद यूजर्स का कहना है कि कियारा को उनकी बोल्डनेस तक समेटना गलत होगा. उन्होंने इंटीमेसी दिखाने के अलावा अपनी दमदार एक्टिंग से भी तबाही मचाई है.

टॉक्सिक के साथ यश 4 साल बाद स्क्रीन पर लौटे हैं. ऐसे में केजीएफ मूवी से मिला स्टारडम क्या यश फिर से हासिल कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है. फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. कियारा, यश के अलावा फिल्म में नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी अहम रोल में हैं. बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की बात करें तो अनुमान है ये फिल्म पहले दिन छप्परफाड़ कमाई करेगी. ट्रेड समीक्षकों के मुताबिक, मूवी इंडिया में 80-100 करोड़ की कमाई के साथ खाता खोल सकती है.

---- समाप्त ----