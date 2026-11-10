'बोइंग में छंटनी का साया' 5% स्टाफ कम करेगी कंपनी, 737 विमानों का प्रोडक्शन भी पिछड़ा

अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट डिवीजन के कर्मचारियों की संख्या में 5 फीसदी कटौती करने की योजना बना रही है. यह कटौती कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने और अनिवार्य छंटनी के जरिए की जाएगी. छंटनी के पहले नोटिस दिसंबर में जारी होने की उम्मीद है.

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कंपनी विमान उत्पादन के लक्ष्य पूरे करने में लगातार दिक्कतों का सामना कर रही है. इससे उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार की योजना भी प्रभावित हुई है. बोइंग ने 737 विमानों के उत्पादन की समयसीमा आगे बढ़ा दी है और 10 अरब डॉलर, यानी करीब 93,487 करोड़ रुपये का मुक्त नकदी प्रवाह हासिल करने का लक्ष्य भी 2029 तक टाल दिया है.

कर्मचारियों की संख्या में 5 फीसदी कटौती.

बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन्स की प्रमुख स्टेफनी पोप ने कर्मचारियों को एक अंदरूनी नोट के जरिए इस कटौती की जानकारी दी. रॉयटर्स के मुताबिक, उन्होंने कहा कि कंपनी को उत्पादन कार्यक्रम में बदलाव करने की जरूरत है. इससे उसकी फैक्ट्रियों और आपूर्ति श्रृंखला के साझेदारों को कामकाज स्थिर करने के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा.

कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, दिसंबर 2025 तक उसके कमर्शियल एयरक्राफ्ट डिवीजन में 50,494 कर्मचारी थे. रॉयटर्स ने बताया कि सोमवार की घोषणा से पहले ही बोइंग के कई कर्मचारियों ने संभावित छंटनी को लेकर चिंता जताई थी.

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737 विमानों का उत्पादन लक्ष्य आगे बढ़ा.

बोइंग अपने लोकप्रिय 737 नैरोबॉडी विमान का उत्पादन बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है. कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी केली ऑर्टबर्ग ने पिछले महीने विश्लेषकों से कहा था कि कंपनी इस साल इन विमानों के उत्पादन और डिलीवरी के लक्ष्य पूरे नहीं कर पाएगी.

कंपनी को अब 2027 की शुरुआत में हर महीने 47 बोइंग 737 विमान बनाने की दर तक पहुंचने की उम्मीद है. इससे पहले कंपनी ने 2026 की गर्मियों तक इस स्तर पर पहुंचने का अनुमान लगाया था.

दूसरे विमान कार्यक्रमों पर भी असर.

उत्पादन से जुड़ी दिक्कतों का असर कंपनी के दूसरे विमान कार्यक्रमों पर भी पड़ा है. बोइंग अपने 787 वाइडबॉडी विमानों का उत्पादन हर महीने 8 से बढ़ाकर 10 करने में संघर्ष कर रही है. रॉयटर्स के मुताबिक, उसके 767 और 777 विमान कार्यक्रमों में भी रुकावटें आई हैं.

वित्तीय सुधार की योजना में देरी.

कर्मचारियों की संख्या में कटौती ऐसे समय हो रही है, जब बोइंग अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही है. ऑर्टबर्ग ने संकेत दिया है कि कंपनी को 2029 तक 10 अरब डॉलर, यानी करीब 93,487 करोड़ रुपये का मुक्त नकदी प्रवाह हासिल होने की उम्मीद नहीं है. यह विश्लेषकों के अनुमान से एक साल बाद है.

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इस वित्तीय लक्ष्य को अहम माना जा रहा है, क्योंकि बोइंग कई वर्षों से कामकाज से जुड़े संकटों, विवादों, बढ़ते कर्ज और नियामकों की कड़ी निगरानी से उबरने की कोशिश कर रही है.

बोइंग अब उत्पादन कार्यक्रम में बदलाव करते हुए अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट डिवीजन के कर्मचारियों की संख्या में 5 फीसदी कटौती करेगी. कंपनी ने 737 विमानों के उत्पादन की समयसीमा आगे बढ़ाई है, जबकि वित्तीय लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद भी 2029 तक टल गई है.

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