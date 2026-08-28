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Bihar Makuti Recipe: रक्षाबंधन पर बनाएं बिहार की ट्रेडिशनल मिठाई मकुटी, स्वाद ऐसा कि हर कोई पूछेगा रेसिपी

Bihar Makuti Recipe: रक्षाबंधन पर अगर आप इस बार भाई का मुंह कुछ अलग और खास मिठाई से मीठा कराना चाहते हैं तो बिहार की पारंपरिक मिठाई मकुटी ट्राई कर सकते हैं. दूध, मूंग दाल और चावल से बनने वाली यह मिठाई स्वाद में लाजवाब और बनाने में भी आसान है.

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दूध-मूंग दाल से तैयार करें खास मिठाई (Photo-ITG)
दूध-मूंग दाल से तैयार करें खास मिठाई (Photo-ITG)

Bihar Makuti Recipe: रक्षाबंधन का त्योहार मिठाई के बिना अधूरा सा लगता है. राखी बांधने के बाद भाई-बहन एक-दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं और घर आए मेहमानों को भी मिठाई खिलाई जाती है. अगर इस बार आप बाजार की मिठाई या रोज की खीर से कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो बिहार की पारंपरिक मिठाई मकुटी ट्राई कर सकते हैं. 

मकुटी दूध, मूंग दाल और चावल से तैयार की जाती है. इसमें मावा, केसर, इलायची और सूखे मेवे डालने से इसका स्वाद और भी खास हो जाता है. इसका गाढ़ा और मलाईदार टेक्सचर इसे आम खीर से अलग बनाता है. रक्षाबंधन पर भाई-बहन और मेहमानों के लिए यह एक अलग तरह की मिठाई हो सकती है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. आइए जानते हैं मकुटी बनता कैसे है और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

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1 लीटर दूध
3 बड़े चम्मच धुली मूंग दाल
1½ बड़ा चम्मच चावल
100 ग्राम चीनी
100 ग्राम मावा
8-10 बादाम, कटे हुए
8-10 काजू, कटे हुए
8-10 पिस्ता, कटे हुए
4-5 इलायची, पिसी हुई
20-25 केसर के धागे

मकुटी बनाएं कैसे?

  1. सबसे पहले मूंग दाल और चावल को अच्छी तरह धोकर लगभग एक घंटे के लिए पानी में भिगो दें. इसके बाद इन्हें कुकर में डालकर एक सीटी आने तक पकाएं. फिर गैस धीमी करके लगभग 5 मिनट और पकाएं. गैस बंद करने के बाद कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें.
  2. अब पकी हुई मूंग दाल और चावल को अच्छी तरह मैश कर लें. दूसरी तरफ एक बड़े पैन में दूध डालकर गर्म करें. जब दूध गर्म हो रहा हो, तब एक चम्मच दूध में केसर के धागे डालकर भिगो दें.
  3. दूध थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो इसमें मैश किया हुआ दाल-चावल का मिश्रण डाल दें. इसे कम गैस पर पकाएं और बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि मिश्रण बर्तन के तले में चिपके नहीं.
  4. अब मावे को अच्छी तरह मैश करके मिश्रण में डालें. साथ ही इसमें केसर वाला दूध भी मिला दें. अगर आप मावा नहीं डालना चाहते हैं तो इसे छोड़ सकते हैं. ऐसे में दूध की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें.
  5. मिश्रण को धीमी आंच पर लगभग 15 मिनट तक पकाएं. जब यह अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए तो इसमें चीनी और पिसी हुई इलायची डालकर 2-3 मिनट और पकाएं.
  6. अब गैस बंद कर दें और मकुटी को एक बाउल में निकाल लें. ऊपर से कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता डालकर सजाएं.
  7. रक्षाबंधन पर आप मकुटी को गरमागरम सर्व कर सकते हैं. अगर ठंडी मिठाई पसंद है तो इसे कुछ देर फ्रिज में रखकर ठंडा करके भी परोस सकते हैं.
---- समाप्त ----
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