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Raksha Bandhan 2026: राखी गिफ्ट खरीदना भूल गए? आखिरी वक्त में घर बैठे 15 मिनट में मंगाएं ये 6 खास तोहफे

Raksha Bandhan 2026 Last Minute Gift Ideas: रक्षाबंधन पर बहन या भाई के लिए गिफ्ट खरीदना भूल गए हैं? परेशान होने की जरूरत नहीं है. जानें 6 आसान और बजट फ्रेंडली Last-Minute Gift Ideas के बारे में, जिन्हें आप आखिरी वक्त में भी घर बैठे मंगा सकते हैं. ये तोहफे जल्दी मिल जाएंगे और आपके भाई या बहन को भी जरूर पसंद आएंगे.

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रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन के लिए परफ्यूम मंगा सकते हैं. (Photo: ITG)
रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन के लिए परफ्यूम मंगा सकते हैं. (Photo: ITG)

Raksha Bandhan 2026 Last Minute Gift Ideas: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार का त्योहार है. इन दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उससे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं.  राखी बांधने के साथ भाई-बहन एक-दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं. लेकिन कई बार काम की भागदौड़ में राखी तो खरीद लेते हैं, लेकिन गिफ्ट लेना याद ही नहीं रहता. फिर आखिरी वक्त में समझ नहीं आता कि ऐसा क्या लें, जो जल्दी मिल भी जाए और सामने वाले को पसंद भी आए.

अगर आप भी ऑफिस और घर के कामों की भागदौड़ में अपनी बहन के लिए तोहफा खरीदना भूल गए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आखिरी समय में भी आप ऐसा गिफ्ट चुन सकते हैं, जो देखने में जल्दबाजी वाला न लगे और आपके भाई या बहन के काम भी आए. आज हम आपको रक्षाबंधन पर दिए जाने वाले कुछ लास्ट मिनट गिफ्ट आइडियाज के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप Blinkit, Zepto जैसी ऐप्स से घर बैठे भी मंगा सकते हैं. चलिए जानते हैं. 

1. गिफ्ट कार्ड: अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या खरीदें तो गिफ्ट कार्ड अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इससे आपका भाई या बहन अपनी पसंद की चीज खुद खरीद सकता है. कपड़े, गैजेट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, किताबें या खाने-पीने की चीजों के लिए गिफ्ट कार्ड लिया जा सकता है. खास बात ये है कि डिजिटल गिफ्ट कार्ड आखिरी वक्त में भी भेजा जा सकता है. इसके साथ ही अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो आप अपने हाथों से भी बना सकते हैं.

2. पसंदीदा चॉकलेट और स्नैक्स से बनाएं छोटा सा गिफ्ट बॉक्स: हर गिफ्ट महंगा हो, ये जरूरी नहीं है. भाई या बहन को जो चॉकलेट, कुकीज, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स या स्नैक्स पसंद हैं, उन्हें एक छोटे से बॉक्स में पैक करके दे सकते हैं. इसके साथ एक छोटा सा हाथ से लिखा नोट जोड़ दें. इससे साधारण सा स्नैक बॉक्स भी पर्सनल गिफ्ट जैसा लगेगा. इस तरह के गिफ्ट हैम्पर्स बाजार में भी खूब मिलते हैं.

3. ईयरबड्स या कोई छोटा एक्सेसरी दें: अगर आपके भाई या बहन को गाने सुनाना पसंद है या वो फोन, लैपटॉप या दूसरे गैजेट्स के साथ ही लगे रहते हैं, तो आप उन्हें कोई गैजेट गिफ्ट कर सकते हैं. वायरलेस ईयरबड्स, फोन स्टैंड, पावर बैंक, चार्जिंग एक्सेसरी या पोर्टेबल स्पीकर जैसे ऑप्शन काम आ सकते हैं. अगर बजट कम है तो महंगा गैजेट लेने की बजाय रोजाना इस्तेमाल होने वाले छोटे गैजेट्स चुनें.

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4. परफ्यूम या ग्रूमिंग किट: ऐसा गिफ्ट चाहिए जिसे देखकर सामने वाला खुश भी हो और इस्तेमाल भी करे तो परफ्यूम या ग्रूमिंग किट चुन सकते हैं. भाई के लिए शेविंग या बियर्ड केयर किट, फेस वॉश और परफ्यूम जैसे प्रोडक्ट लिए जा सकते हैं. बहन के लिए उसकी पसंद के हिसाब से फ्रेगरेंस या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का छोटा सेट लिया जा सकता है.

5. फोटो फ्रेम देकर पुरानी यादें करें ताजा: अगर आप कुछ इमोशनल गिफ्ट देना चाहते हैं तो भाई-बहन की कोई पुरानी और खास तस्वीर निकलवाकर फ्रेम करवा सकते हैं. बचपन की फोटो, किसी ट्रिप की तस्वीर या कोई मजेदार पुरानी फोटो इसके लिए अच्छी रहेगी. आसपास की फोटो प्रिंटिंग शॉप से इसे जल्दी तैयार करवाया जा सकता है. गिफ्ट के साथ एक छोटा सा मैसेज लिखना इसे और खास बना देगा.

6. वॉलेट या दूसरी रोजमर्रा की चीजें भी दे सकते हैं: अगर भाई को क्या पसंद है, इसे लेकर ज्यादा कन्फ्यूजन है तो ऐसी चीज चुनें जिसका इस्तेमाल रोज हो. वॉलेट, कार्ड होल्डर, बेल्ट, कैप या कोई दूसरी छोटी एक्सेसरी इसके लिए अच्छी रहेगी. इन चीजों में साइज की परेशानी भी कम होती है, इसलिए ये आखिरी वक्त की शॉपिंग के लिए सही ऑप्शन हैं.

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