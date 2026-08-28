नीरज चोपड़ा की डायमंड लीग फाइनल में एंट्री... कम मुकाबले खेले, फिर भी मारी बाजी

दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है. नीरज ने सीजन की पांच में से सिर्फ दो मीटिंग में हिस्सा लिया, इसके बावजूद वह छह खिलाड़ियों वाले फाइनल में जगह बनाने में सफल रहे. ज्यूरिख डायमंड लीग में नहीं उतरने के बाद भी उनके 12 अंक उन्हें क्वालिफिकेशन में छठे स्थान पर रखने के लिए पर्याप्त रहे. डायमंड लीग फाइनल 4 और 5 सितंबर को ब्रुसेल्स में आयोजित होगा. नीरज के लिए खिताबी मुकाबला एशियन गेम्स से पहले खुद को परखने का अहम मौका होगा.

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हर डायमंड लीग मीटिंग के दौरान मेन्स जैवलिन थ्रो स्पर्धा में शीर्ष आठ खिलाड़ियों को अंक दिए जाते हैं. विजेता को आठ अंक मिलते हैं, जबकि आठवें स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को एक अंक मिलता है. क्वालिफिकेशन सीरीज खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाले छह एथलीट फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं.

नीरज चोपड़ा ने इस सीजन में दो मीटिंग में हिस्सा लिया. उन्होंने दोहा डायमंड लीग में 85.69 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ चौथा स्थान हासिल किया था. इसके बाद लुसाने में उनका प्रदर्शन और बेहतर रहा, जहां 88.05 मीटर के सीजन बेस्ट थ्रो के साथ नीरज दूसरे स्थान पर रहे.

ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा की गैरमौजूदगी के बीच श्रीलंका के रुमेश थरंगा पाथिरगे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 92.07 मीटर का विशाल थ्रो किया. यह उनके करियर का दूसरा सबसे लंबा थ्रो रहा. इससे पहले उन्होंने जून में रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर का थ्रो किया था.

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92.06 Sri Lanka terminator… wow pic.twitter.com/OXphCyocl6 — TZA Throwing Zone Athletics (@MichaelMMG71) August 27, 2026

ज्यूरिख में रुमेश पथिरागे ने दूसरे प्रयास में 88.23 मीटर, तीसरे प्रयास में 89.90 मीटर और आखिरी प्रयास में 92.07 मीटर का थ्रो किया. इस शानदार प्रदर्शन के साथ वह क्वालिफिकेशन तालिका में 39 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे. एंडरसन पीटर्स ने ज्यूरिख में 86.93 मीटर के सीजन बेस्ट थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि पोलैंड के डेविड वेगनर 85.16 मीटर के साथ तीसरे नंबर पर रहे.

फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले जैवलिन थ्रोअर

रुमेश थरंगा पथिरागे (श्रीलंका)- 39 अंक

एंडरसन पीटर्स (ग्रेनाडा)- 35 अंक

केशोर्न वाल्कॉट (त्रिनिदाद एंड टोबैगो)- 23 अंक

कर्टिस थॉम्पसन (यूएसए)- 20 अंक

जूलियस येगो (केन्या)- 13 अंक

नीरज चोपड़ा (भारत)- 12 अंक

2026 में रुमेश पथिरागे का प्रदर्शन शानदार रहा है. वह इस सीजन में पांच डायमंड लीग मीटिंग में उतरे और चार में जीत दर्ज की. सिर्फ रबात में वह दूसरे स्थान पर रहे थे. उनके नाम इस साल 90 मीटर से ज्यादा के दो थ्रो और 88 मीटर से ज्यादा के सात थ्रो हैं. 23 वर्षीय श्रीलंकाई एथलीट की निरंतरता उन्हें ब्रुसेल्स फाइनल में सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल करती है.

इस बीच भारत के रोहित यादव ने भुवनेश्वर में कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर मीट में 87.68 मीटर का थ्रो करके अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. उन्होंने इस साल किसी डायमंड लीग मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन एशियन गेम्स में उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

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