scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नीरज चोपड़ा की डायमंड लीग फाइनल में एंट्री... कम मुकाबले खेले, फिर भी मारी बाजी

नीरज चोपड़ा ने पिछले साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप के दौरान लगी पीठ की चोट से उबरने के बाद अपना कार्यक्रम सावधानी से तय किया है. इसी वजह से उन्होंने डायमंड लीग की कुछ मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया. अब ब्रुसेल्स में होने वाला फाइनल उनके लिए महत्वपूर्ण होगा.

Advertisement
X
नीरज चोपड़ा ने 12 अंकों के साथ फाइनल में जगह बनाई. (Photo: Reuters)
नीरज चोपड़ा ने 12 अंकों के साथ फाइनल में जगह बनाई. (Photo: Reuters)

दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है. नीरज ने सीजन की पांच में से सिर्फ दो मीटिंग में हिस्सा लिया, इसके बावजूद वह छह खिलाड़ियों वाले फाइनल में जगह बनाने में सफल रहे. ज्यूरिख डायमंड लीग में नहीं उतरने के बाद भी उनके 12 अंक उन्हें क्वालिफिकेशन में छठे स्थान पर रखने के लिए पर्याप्त रहे. डायमंड लीग फाइनल 4 और 5 सितंबर को ब्रुसेल्स में आयोजित होगा. नीरज के लिए खिताबी मुकाबला एशियन गेम्स से पहले खुद को परखने का अहम मौका होगा.

हर डायमंड लीग मीटिंग के दौरान मेन्स जैवलिन थ्रो स्पर्धा में शीर्ष आठ खिलाड़ियों को अंक दिए जाते हैं. विजेता को आठ अंक मिलते हैं, जबकि आठवें स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को एक अंक मिलता है. क्वालिफिकेशन सीरीज खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाले छह एथलीट फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं.

नीरज चोपड़ा ने इस सीजन में दो मीटिंग में हिस्सा लिया. उन्होंने दोहा डायमंड लीग में 85.69 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ चौथा स्थान हासिल किया था. इसके बाद लुसाने में उनका प्रदर्शन और बेहतर रहा, जहां 88.05 मीटर के सीजन बेस्ट थ्रो के साथ नीरज दूसरे स्थान पर रहे.

सम्बंधित ख़बरें

Neeraj Chopra
एशियन गेम्स से पहले नीरज चोपड़ा का दमदार प्रदर्शन, लुसाने में फेंका सीजन बेस्ट थ्रो
Neeraj Chopra, Rumesh Pathirage
ग्लास्गो का हिसाब चुकाने उतरेंगे नीरज, फिर पथिरागे से टक्कर
India sports journey
स्टिक का जादू, बल्ले का जुनून, भाले की उड़ान... 80 साल में बदला खेल
Neeraj Chopra
'10 महीनों ने मुझे बहुत परखा', इमोशनल हुए नीरज चोपड़ा
Neeraj chopra
Lausanne में आग उगलेंगे भाले! नीरज के सामने दिग्गजों की पूरी फौज

ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा की गैरमौजूदगी के बीच श्रीलंका के रुमेश थरंगा पाथिरगे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 92.07 मीटर का विशाल थ्रो किया. यह उनके करियर का दूसरा सबसे लंबा थ्रो रहा. इससे पहले उन्होंने जून में रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर का थ्रो किया था.

Advertisement

ज्यूरिख में रुमेश पथिरागे ने दूसरे प्रयास में 88.23 मीटर, तीसरे प्रयास में 89.90 मीटर और आखिरी प्रयास में 92.07 मीटर का थ्रो किया. इस शानदार प्रदर्शन के साथ वह क्वालिफिकेशन तालिका में 39 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे. एंडरसन पीटर्स ने ज्यूरिख में 86.93 मीटर के सीजन बेस्ट थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि पोलैंड के डेविड वेगनर 85.16 मीटर के साथ तीसरे नंबर पर रहे.

फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले जैवलिन थ्रोअर
रुमेश थरंगा पथिरागे (श्रीलंका)- 39 अंक
एंडरसन पीटर्स (ग्रेनाडा)- 35 अंक
केशोर्न वाल्कॉट (त्रिनिदाद एंड टोबैगो)- 23 अंक
कर्टिस थॉम्पसन (यूएसए)- 20 अंक
जूलियस येगो (केन्या)- 13 अंक
नीरज चोपड़ा (भारत)- 12 अंक

2026 में रुमेश पथिरागे का प्रदर्शन शानदार रहा है. वह इस सीजन में पांच डायमंड लीग मीटिंग में उतरे और चार में जीत दर्ज की. सिर्फ रबात में वह दूसरे स्थान पर रहे थे. उनके नाम इस साल 90 मीटर से ज्यादा के दो थ्रो और 88 मीटर से ज्यादा के सात थ्रो हैं. 23 वर्षीय श्रीलंकाई एथलीट की निरंतरता उन्हें ब्रुसेल्स फाइनल में सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल करती है.

इस बीच भारत के रोहित यादव ने भुवनेश्वर में कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर मीट में 87.68 मीटर का थ्रो करके अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. उन्होंने इस साल किसी डायमंड लीग मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन एशियन गेम्स में उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नीरज चोपड़ा की डायमंड लीग फाइनल में एंट्री... कम मुकाबले खेले, फिर भी मारी बाजी |
    अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में कोलकाता पुलिस पर धक्का-मुक्की का आरोप |
    Bihar Makuti Recipe: रक्षाबंधन पर बनाएं बिहार की ट्रेडिशनल मिठाई मकुटी, स्वाद ऐसा कि हर कोई पूछेगा रेसिपी |
    Raksha Bandhan 2026: राखी गिफ्ट खरीदना भूल गए? आखिरी वक्त में घर बैठे 15 मिनट में मंगाएं ये 6 खास तोहफे |
    'मेकअप से छुपाए पति के दिए चोट के निशान', एक्ट्रेस का सब्र, बेटी संग छोड़ा घर... दिया तलाक, कार में बिताई रातें! |
    Raksha Bandhan Gift : रक्षाबंधन पर दें ये शानदार गिफ्ट, घर बैठे मिलेगी डिलिवरी |
    महीने की 1.3 लाख सैलरी, 15,000 खर्च... अब क्यों नौकरी छोड़ MBA करना चाहता है ये शख्स?  |
    JEE पास किया, फुल-स्टैक डेवलपमेंट सीखा... फिर भी शून्य पर खड़ा है NSUT का छात्र, जानिए क्यों! |
    जब पेप्सी को मिला उसका नाम, 130 साल पहले कुछ और ही कहलाती थी |
    तीर्थ में मृत्यु हो जाए तो क्या कहता है शास्त्र? पुण्यभूमि में प्राण त्यागने की मान्यता और मोक्ष का रहस्य
    Advertisement