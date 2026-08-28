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'मेकअप से छुपाए पति के दिए चोट के निशान', एक्ट्रेस का सब्र, बेटी संग छोड़ा घर... दिया तलाक, कार में बिताई रातें!

काम्या पंजाबी ने पहली शादी के मुश्किल दौर का खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि घरेलू हिंसा के निशान मेकअप से छिपाती थीं और घंटों अकेले रोती थीं.

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काम्या पंजाबी का छलका दर्द (Photo: Instagram @kamyapunjabi)
काम्या पंजाबी का छलका दर्द (Photo: Instagram @kamyapunjabi)

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने अपनी जिंदगी के उस दौर के बारे में खुलकर बात की है, जिसे याद करना भी शायद उनके लिए आसान नहीं रहा होगा. पहली शादी में घरेलू हिंसा, काम छोड़ने का दबाव, हर बात पर शक और लगातार पूछताछ, काम्या ने बताया कि कैसे वह सालों तक एक ऐसे रिश्ते में फंसी रहीं, जिसमें न वह खुश थीं और न उनका पति.

काम्या की पहली शादी बिजनेसमैन बंटी नेगी से हुई थी. दोनों की एक बेटी आरा है. करीब एक दशक तक साथ रहने के बाद दोनों अलग हो गए. इसके बाद काम्या ने 2020 में शलभ डैंग से शादी की.

शादी करके की गलती

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सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में काम्या ने अपनी पहली शादी के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि 25 साल की उम्र में उन्होंने बंटी से शादी की थी. इससे पहले दोनों करीब तीन साल तक रिलेशनशिप में थे.

उन्होंने कहा- हमारी आपस में पहले से ही नहीं बनती थी. शादी से पहले भी हम झगड़ते थे और बात उस मुकाम तक पहुंच चुकी थी, जहां हमें शादी आगे नहीं बढ़ाने का फैसला कर लेना चाहिए था. हमें समझ जाना चाहिए था कि वह मेरे लिए सही इंसान नहीं हैं या शायद मैं उनके लिए सही नहीं हूं. लेकिन आप जानते हैं कि पहला प्यार कैसा होता है. आपको लगता है कि बस यही है, यही वो इंसान है. मेरे माता-पिता ने भी मुझसे कहा था कि यह रिश्ता सही नहीं है और हम दोनों एक-दूसरे के लिए सही नहीं हैं. लेकिन मैं उनकी बात सुनना ही नहीं चाहती थी.

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काम्या ने कहा कि शादी को बचाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. उन्होंने कहा- लोग मुझसे कहते हैं कि मैंने 13 साल बर्बाद कर दिए. लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. मैंने इस रिश्ते को बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, ताकि बाद में मुझे कभी यह पछतावा न हो कि मैंने कोशिश नहीं की. लेकिन वक्त के साथ काम्या को यह एहसास हो गया कि वह जितनी कोशिश कर रही हैं, यह रिश्ता उतना ही टूटता जा रहा है. मुझे पता चल गया था कि यह सब बेकार है. मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, यह रिश्ता नहीं चलने वाला. न मैं रह पा रही थी और न ही छोड़ पा रही थी. हम दोनों बहुत दुखी थे. कुछ भी काम नहीं कर रहा था, फिर भी हम कोशिश करते जा रहे थे.

मेकअप से छुपाए चेहरे के निशान

काम्या घरेलू हिंसा भी झेल चुकी हैं. वो बोलीं-  एक वक्त ऐसा था जब बाहर जाने से पहले मैं अपने चेहरे पर मेकअप किया करती थी, ताकि चोट के निशान दिखाई न दें. एक्ट्रेस ने एक अवॉर्ड फंक्शन का किस्सा भी याद किया. वह चेहरे पर लगे निशान छिपाकर अवॉर्ड लेने पहुंची थीं. उस वक्त उन्हें खुद पर शर्म महसूस हुई और उन्होंने अपने हालात को लेकर सवाल किया.

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'मुझे याद है कि एक बार मैं अवॉर्ड लेने गई थी और मुझे खुद पर शर्म आ रही थी. मैं सोच रही थी कि मैं कौन हूं और क्या कर रही हूं? घर पर मेरी पिटाई हो रही थी और उसके बाद मैं बाहर अवॉर्ड लेने जा रही थी. क्यों? मैं कैसी जिंदगी जी रही थी? मैं आखिर किसके सामने क्या साबित करने की कोशिश कर रही थी?'

काम्या ने बताया कि वह कई बार अकेले घंटों रोती थीं. उन्होंने कहा- मैंने खुद को बाथरूम में बंद करके घंटों रोया है. कई बार तो पूरी रात रोते हुए निकल जाती थी. काम्या ने बताया कि एक बार वह एक कॉमेडी शो की रिहर्सल के लिए गई थीं. उस वक्त उन्होंने चेहरे के निशान छिपाने के लिए जरूरत से ज्यादा मेकअप किया था. किसी को समझ नहीं आया कि रिहर्सल के लिए उन्होंने इतना मेकअप क्यों किया है.

उन्होंने कहा- सब लोग सोच रहे थे कि मैं रिहर्सल के लिए इतना ज्यादा मेकअप क्यों कर रही हूं. मैं अपनी वैनिटी वैन में बहुत रोती थी. मैं 24 घंटे एक्टिंग कर रही थी. किसी को नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है.

‘वो चाहते थे कि मैं काम छोड़ दूं’

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काम्या ने बताया कि उनके पति चाहते थे कि वह एक्टिंग छोड़ दें. लेकिन काम्या ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए उनका काम सिर्फ करियर नहीं था, बल्कि परिवार की जिम्मेदारी निभाने का जरिया भी था.

उन्होंने कहा- वो चाहते थे कि मैं काम करना छोड़ दूं, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी. मैं क्यों छोड़ूं? मुझे अपने माता-पिता और परिवार की मदद करनी थी. काम्या के मुताबिक, उनके काम को लेकर लगातार सवाल किए जाते थे. वह किसके साथ हैं, क्या पहन रही हैं, फोन क्यों नहीं उठाया- हर चीज पर सवाल होता था.

'मुझे नहीं पता कि उनकी सोच क्या थी, लेकिन उन्हें हर चीज पर शक होता था. अगर उनका हर 10 मिनट में फोन आता था और मैंने फोन नहीं उठाया तो सवाल शुरू हो जाते थे कि मैंने फोन क्यों नहीं उठाया. ‘ये कौन सा सीन है? तुम किसके साथ हो?’ यहां तक कि मैंने क्या पहना है, इस पर भी सवाल होते थे. एक बार मैंने अपना फोन इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि कम से कम फोन तो बंद हो जाएगा और मुझे इतनी सारी कॉल्स का जवाब नहीं देना पड़ेगा. मैंने फोन जमीन पर फेंका और पैरों से कुचल दिया. मैं बहुत परेशान और हताश हो गई थी.'

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बेटी ने माता-पिता को लड़ते देखा और बदल गया सबकुछ

काम्या की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी बेटी ने अपने माता-पिता को लड़ते हुए देख लिया. बेटी के सामने यह सब होते देख काम्या को एहसास हुआ कि अब वह जिस रिश्ते में हैं, उसका असर सिर्फ उन दोनों पर नहीं बल्कि उनकी बच्ची पर भी पड़ रहा है. उन्होंने कहा- एक वक्त ऐसा आया जब मेरी बेटी ने हमें लड़ते हुए देख लिया और वह रोने लगी. उसी वक्त मैंने फैसला किया कि अब ऐसा नहीं चलेगा. मैं यह नहीं चाहती. 

इसके बाद काम्या ने अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया. कुछ वक्त उन्होंने अपनी कार में बिताया और कुछ रातें दोस्तों के घर रहीं. काम्या ने कहा- जिस पल मैंने अपना हैंडबैग उठाया, एक जोड़ी कपड़े पैक किए और घर से बाहर निकल गई, मेरे लिए यह बिल्कुल मुश्किल नहीं था. मैं एक बार भी नहीं रोई. जब मैं उस घर से बाहर निकली तो मुझे लगा जैसे मैं सांस ले पा रही हूं.

उन्होंने बताया कि करीब एक से डेढ़ महीने तक उनके कपड़े कार में ही पड़े रहे, लेकिन वह पहली बार सुकून महसूस कर रही थीं. काम्या ने कहा- मेरे कपड़े मेरी कार में एक या डेढ़ महीने तक पड़े रहे, लेकिन मैं खुश थी. मुझे कोई परेशानी नहीं थी, कोई दुख नहीं था और कोई दर्द नहीं था. मैं शांत थी.

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बिना एलिमनी के दिया तलाक

तलाक के वक्त भी काम्या ने अपने लिए किसी तरह की आर्थिक मांग नहीं रखी. उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी को खुद पालने और उसके खर्च की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थीं.

काम्या ने कहा- जब हमारा तलाक हुआ तो मैंने उनसे कहा कि जो लिखना है लिख दीजिए और मैं साइन कर दूंगी. मुझे गुजारा भत्ता नहीं चाहिए था. मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी को खुद पालूंगी और उसका पूरा खर्च उठाऊंगी. उनकी एक कंपनी थी, जिसमें मैंने काफी पैसा लगाया था, लेकिन मैंने वह भी उनके नाम कर दी. मुझे कुछ नहीं चाहिए था. मैं बहुत शांति से अलग हुई.

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