Monstera plant: बैंक बैलेंस और बरकत बढ़ाता है मॉन्स्टेरा! घर में इस दिशा में रखें पौधा

घर को खूबसूरत बनाने के लिए लोग तरह-तरह के इनडोर प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन कुछ पौधों को सजावट के साथ-साथ सुख-समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है. ऐसा ही एक पौधा है मॉन्स्टेरा डेलिसिओसा. अपने बड़े, हरे और खास बनावट वाले पत्तों के कारण यह पौधा घर की सजावट के लिए काफी लोकप्रिय है. फेंगशुई की मान्यताओं में इसे सकारात्मक ऊर्जा, विकास और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है.

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मान्यता है कि घर में इस पौधे को सही जगह पर रखने से सकारात्मक माहौल बनाने में मदद मिलती है. खासतौर पर घर के दक्षिण-पूर्वी हिस्से को फेंगशुई में धन और समृद्धि से संबंधित माना जाता है. ऐसे में अगर आप भी घर में मॉन्स्टेरा का पौधा लगाने की सोच रहे हैं, तो जानिए इसे कहां रखना बेहतर माना जाता है और इसकी देखभाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

क्या है मॉन्स्टेरा का पौधा और क्यों है खास?

मॉन्स्टेरा डेलिसिओसा एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, जिसकी पहचान इसके बड़े, चमकदार हरे पत्तों और उन पर बनने वाले प्राकृतिक छेदों से होती है. इसे घर के अंदर गमले में आसानी से उगाया जा सकता है, बशर्ते इसे सही रोशनी, पानी और बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिले.

फेंगशुई में पौधों को प्रकृति, विकास और जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. मॉन्स्टेरा के फैलते पत्तों को भी विकास और आगे बढ़ने की भावना से जोड़कर देखा जाता है. इसी वजह से कुछ लोग इसे घर या काम करने की जगह पर लगाना पसंद करते हैं.ये फेंगशुई से जुड़ी पारंपरिक मान्यताएं हैं.

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धन और समृद्धि के लिए कहां रखें मॉन्स्टेरा का पौधा?

1. घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाएं

फेंगशुई में दक्षिण-पूर्व दिशा को धन और समृद्धि का क्षेत्र माना जाता है. इस मान्यता के अनुसार, घर के इस हिस्से में हरे-भरे पौधे रखना विकास और आर्थिक खुशहाली का प्रतीक हो सकता है. आप यहां मॉन्स्टेरा का पौधा रख सकते हैं. ऐसी मान्यता है कि इससे पैसा बढ़ता है.

2. मुख्य दरवाजे के पास रखें

घर का मुख्य दरवाजा फेंगशुई में ऊर्जा के प्रवेश का अहम स्थान माना जाता है. ऐसे में दरवाजे के पास मॉन्स्टेरा का पौधा रखना सकारात्मकता और स्वागतपूर्ण माहौल से जोड़कर देखा जाता है. पौधे को इस तरह रखें कि दरवाजा खोलने, बंद करने या आने-जाने में कोई परेशानी न हो.

3. लिविंग रूम में रखें पौधा

लिविंग रूम में मॉन्स्टेरा का पौधा रखने से घर को प्राकृतिक और आकर्षक लुक मिलता है. फेंगशुई की मान्यताओं में हरे-भरे पौधों को जीवन ऊर्जा और विकास से जोड़ा जाता है. आप इसे कमरे के किसी खाली कोने में या खिड़की के पास रख सकते हैं, जहां पर्याप्त अप्रत्यक्ष रोशनी आती हो.

4. वर्क डेस्क या होम ऑफिस में लगाएं

अगर आप घर से काम करते हैं, तो मॉन्स्टेरा को अपने वर्क डेस्क के पास भी रख सकते हैं. फेंगशुई में पौधों को विकास और आगे बढ़ने का प्रतीक माना जाता है. कार्यस्थल पर हरियाली होने से आसपास का वातावरण भी अधिक खुशनुमा लग सकता है. बस ध्यान रखें कि पौधे को पर्याप्त जगह मिले और वह काम में बाधा न बने.

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मॉन्स्टेरा का पौधा लगाते समय न करें ये गलतियां

पौधे को सही जगह रखने के साथ उसकी देखभाल करना भी जरूरी है. मॉन्स्टेरा को तेज सीधी धूप में रखने से इसकी पत्तियां झुलस सकती हैं. इसलिए इसे ऐसी जगह रखें, जहां पर्याप्त अप्रत्यक्ष रोशनी आती हो. गमले की मिट्टी में पानी जमा न होने दें, जरूरत के अनुसार ही पानी दें.

पौधे की पत्तियों को साफ रखें, समय-समय पर सूखी पत्तियों को हटा दें. अगर पौधे की जड़ें गमले से बाहर निकलने लगें, तो उसे बड़े गमले में लगाने पर विचार करें. घर में पालतू जानवर हों, तो पौधे को उनकी पहुंच से दूर रखें, क्योंकि मॉन्स्टेरा चबाने पर उनके लिए विषैला हो सकता है.

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