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Lucky Plant Vastu: मालामाल होने का मौका! घर में यहां रखें धन खींचने वाला लकी पौधा

Lucky Plant Vastu: घर में धन-समृद्धि के लिए जेड प्लांट लगाना शुभ माना जाता है. जानें इसे रखने की सही दिशा और वे 2 जरूरी वास्तु नियम, जिन्हें नजरअंदाज करने से बचना चाहिए.

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Lucky Plant Vastu Direction
Lucky Plant Vastu Direction

Jade Plant Vastu:आजकल घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लोग कई तरह के इंडोर प्लांट्स लगाते हैं. इन्हीं में से एक है जेड प्लांट, जिसे कई लोग लकी प्लांट या मनी प्लांट के नाम से भी जानते हैं. इसकी मोटी, गोल और सिक्के जैसी पत्तियां इसे देखने में आकर्षक बनाती हैं. वास्तु शास्त्र में भी जेड प्लांट को समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और विकास से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, वास्तु मान्यताओं के अनुसार इसका लाभ तभी मिलता है, जब इसे सही दिशा और उचित स्थान पर रखा जाए. 

धन-समृद्धि से जुड़ा माना जाता है जेड प्लांट

जेड प्लांट की गोल पत्तियों को सिक्के के समान माना जाता है. इसी वजह से वास्तु में इसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि घर या ऑफिस में स्वस्थ और हरा-भरा जेड प्लांट रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है. आर्थिक उन्नति के अवसर बन सकते हैं. 

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इसके अलावा यह पौधा विकास, स्थिरता और नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है. 

जेड प्लांट रखने की सबसे शुभ दिशा कौन सी है?
दक्षिण-पूर्व दिशा

वास्तु के अनुसार दक्षिण-पूर्व दिशा जेड प्लांट रखने के लिए सबसे शुभ मानी जाती है. इस दिशा को धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि यहां जेड प्लांट रखने से आर्थिक स्थिरता, कारोबार में सफलता और समृद्धि की ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है.  इसे घर के लिविंग रूम के दक्षिण-पूर्व कोने, ऑफिस के रिसेप्शन या कार्यस्थल पर रखा जा सकता है.

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पूर्व दिशा

जेड प्लांट के लिए पूर्व दिशा को भी अच्छा माना जाता है.  वास्तु में पूर्व दिशा का संबंध सूर्य से माना जाता है.  इसे स्वास्थ्य, ऊर्जा, विकास और नई शुरुआत से जोड़ा जाता है.  इस दिशा में जेड प्लांट रखने से घर के वातावरण में सकारात्मकता और सामंजस्य बढ़ने की मान्यता है. इसे स्टडी टेबल या वर्क डेस्क के पास भी रखा जा सकता है.

इन जगहों पर जेड प्लांट रखने से बचें

वास्तु के अनुसार जेड प्लांट को उत्तर दिशा में रखने से बचना चाहिए. मान्यता है कि इस दिशा में पौधा रखने से करियर और प्रगति से जुड़ी ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. 

इसी तरह इसे बेडरूम, बाथरूम और टॉयलेट में रखने की सलाह नहीं दी जाती.  खासकर बेडरूम में इसे रखने से बचने की बात कही गई है, क्योंकि इसकी सक्रिय ऊर्जा मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है.

जेड प्लांट रखते समय इन बातों का रखें ध्यान

जेड प्लांट को केवल सही दिशा में रखना ही पर्याप्त नहीं माना जाता.  पौधे का स्वस्थ रहना भी जरूरी है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार सूखे और मुरझाए पौधे सकारात्मकता के बजाय नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं. 

पौधे की सूखी और पीली पत्तियों को समय-समय पर हटा दें.
पौधे को ऐसी जगह रखें जहां उसे पर्याप्त रोशनी मिल सके.
जेड प्लांट में जरूरत से ज्यादा पानी न डालें, क्योंकि इसकी जड़ें अधिक पानी से खराब हो सकती हैं.
पौधे के लिए पानी निकासी वाली मिट्टी और गमले का इस्तेमाल करें.
इसे ऐसी जगह रखें जहां पौधे को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिले. 

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जेड प्लांट की देखभाल कैसे करें?

जेड प्लांट एक रसीला पौधा यानी succulent है. इसकी पत्तियों में पानी जमा रहता है.  इसलिए इसे बार-बार पानी देने की जरूरत नहीं होती. इसे पर्याप्त धूप या रोशनी मिलना जरूरी है. स्रोत के अनुसार, पौधे को कम से कम करीब चार घंटे धूप मिलने से इसकी वृद्धि बेहतर हो सकती है.

गर्मी के मौसम में पानी की जरूरत पर नजर रखें, जबकि बारिश के दौरान अधिक पानी देने से बचें. पौधे की बढ़त के मौसम में उपयुक्त पानी में घुलने वाली खाद का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

घर में जेड प्लांट लगाने से पहले जान लें

जेड प्लांट घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ एक कम देखभाल वाला आकर्षक पौधा भी है. वास्तु में इसे धन, विकास और सकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है. दक्षिण-पूर्व और पूर्व दिशा इसके लिए प्रमुख शुभ स्थान बताए गए हैं, जबकि बेडरूम, बाथरूम और उत्तर दिशा में इसे रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

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