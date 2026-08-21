Hema Malini Comeback: धर्मेंद्र के निधन को बीते 8 महीने, दर्द से उबरीं हेमा मालिनी, बॉलीवुड में करेंगी कमबैक? तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड की ‘ड्रीम गर्ल’ हेमा मालिनी ने लंबे समय तक बड़े पर्दे पर राज किया है. उनकी खूबसूरती, अदाकारी और डांस के आज भी लाखों दीवाने हैं. हालांकि, शादी और बच्चों के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी और धीरे-धीरे उनका फिल्मी सफर काफी सीमित हो गया. उनकी आखिरी बॉलीवुड फिल्म ‘शिमला मिर्ची’ साल 2020 में रिलीज हुई थी. अब फैंस के मन में सवाल है कि क्या हेमा मालिनी एक बार फिर फिल्मों में वापसी करेंगी?

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इस सवाल का जवाब खुद हेमा मालिनी ने दिया है और उनकी बात से फिलहाल ऐसा लगता है कि कमबैक उनकी प्राथमिकता नहीं है. 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र के निधन के बाद से हेमा ने पब्लिक अपीयरेंस भी देने बंद कर दिए थे. वो कहीं जरूरी जगहों पर ही राजनीति के किसी काम से दिखाई दीं.

फिल्मों में वापसी को लेकर क्या बोलीं हेमा मालिनी?

ई-टाइम्स से बातचीत में हेमा मालिनी से जब फिल्मों में वापसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि अब वह इसके बारे में सोचती ही नहीं हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि वह अपनी मौजूदा जिंदगी में खुश हैं.

हेमा मालिनी ने बताया कि वह अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों के लिए काम करती हैं और फिर घर पर अपने बच्चों और पोते-पोतियों के साथ वक्त बिताती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनके बच्चे और पोते-पोतियां उन्हें चाहते हैं और उन्हें उनकी जरूरत है. इसके अलावा, वह अपने दिवंगत पति धर्मेंद्र की यादों के साथ भी जिंदगी बिता रही हैं. हेमा के मुताबिक, ये यादें ही उनकी जिंदगी को भर देती हैं.

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शादी के बाद फिल्में कम हुईं, काम नहीं रुका

हेमा मालिनी ने बताया कि जब उन्होंने शादी करने और बच्चे पैदा करने का फैसला किया, तो फिल्मों की संख्या अपने आप कम हो गई. हालांकि, उन्होंने कभी काम करना पूरी तरह बंद नहीं किया. उन्होंने एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन का रुख किया. उन्होंने टीवी सीरियल ‘नूपुर’ बनाया, जिसे दर्शकों ने पसंद किया. इसके बाद उन्होंने फिल्म ‘दिल आशना है’ का निर्देशन किया. टीवी पर भी उन्होंने कई प्रोजेक्ट किए, जिनमें ‘वुमन ऑफ इंडिया’ शामिल है.

फिल्मों से ज्यादा शास्त्रीय नृत्य में लगाया दिल

हेमा मालिनी सिर्फ फिल्मों और राजनीति तक सीमित नहीं रहीं. उन्होंने शास्त्रीय नृत्य को भी अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाए रखा. उन्होंने ‘दुर्गा’, ‘महालक्ष्मी’, ‘राधा कृष्ण’ और ‘द्रौपदी’ जैसे बैले तैयार किए, जो पौराणिक कथाओं और शास्त्रीय नृत्य पर आधारित थे.

एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने स्टेज पर कभी फिल्मी गानों पर परफॉर्म नहीं किया. उनका कहना था कि अगर वह ऐसा करतीं तो शायद ज्यादा पैसा कमा सकती थीं, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य से उतनी कमाई नहीं होती. लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि मंच पर सिर्फ शास्त्रीय नृत्य ही करेंगी और अपने इस फैसले पर कायम रहीं.

राज कपूर की इस फिल्म को भी कर दिया था मना

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हेमा मालिनी ने अपने करियर से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि वह राज कपूर के साथ दोबारा काम करना चाहती थीं. दोनों ने ‘सपनों का सौदागर’ में साथ काम किया था. कुछ साल बाद राज कपूर ने उन्हें अपनी चर्चित फिल्म ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ में काम करने का ऑफर दिया. लेकिन हेमा ने यह फिल्म करने से इनकार कर दिया.

दिलचस्प बात यह है कि राज कपूर को पहले से अंदाजा था कि हेमा यह फिल्म नहीं करेंगी. हेमा के मुताबिक, राज कपूर साहब ने उनसे कहा था कि उन्हें पता है कि वह फिल्म नहीं करेंगी. हेमा ने कहा कि वह राज कपूर के निर्देशन में दोबारा काम करने के लिए बेहद उत्साहित थीं, लेकिन वह इस फिल्म में काम नहीं कर सकती थीं.

तो क्या अब फिल्मों में लौटेंगी ‘ड्रीम गर्ल’?

फिलहाल हेमा मालिनी की बातों से यही संकेत मिलता है कि बॉलीवुड कमबैक का कोई प्लान नहीं है. राजनीति, परिवार, बच्चों और पोते-पोतियों के साथ समय बिताना और धर्मेंद्र की यादों को संजोना इस समय उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है. फैंस भले ही उन्हें फिर से बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे हों, लेकिन हेमा मालिनी फिलहाल अपनी जिंदगी के इस पड़ाव को पूरी तरह जी रही हैं.

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