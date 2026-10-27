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आज 27 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: पैसों के मामले में रहें सतर्क, निवेश से पहले जरूर सोचें

Aaj ka Vrishabh Rashifal 27 October 2026, Taurus Horoscope Today: वित्तीय एवं न्यायिक विषयों में सजगता बनाए रहें. नियमों का पालन बढ़ाएं. दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देंगे. आर्थिक मामलों में सहज रहेंगे.

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taurus horoscope
taurus horoscope

चर्चा संवाद में लापरवाही न बरतें. वित्तीय परिस्थिति मिलीजुली रहेगी. रिश्तों में सुधार संवार के प्रयास बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में अनुशासन पर जोर दें. घर में सामंजस्य रहेगा. उधार से बचेंगे. बजट बनाकर आगे बढ़ें. स्पष्टता बनाए रखें. विदेश के मामले सहज बने रहेंगे. नियमित गति से आगे बढ़ें. कार्य व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. पेशेवरता से काम लेंगे. लेनदेन में सावधानी बरतेंगे. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. दान धर्म में रुचि बनाए रखेंगे. दिखावा न करें.

नौकरी व्यवसाय - निवेश की संभावनाएं बल पाएंगी. विविध कामकाजी विषय गति लेंगे. तैयारी से आगे बढ़ें. नौकरीपेशा बेहतर करेंगे. दिखावे व अतार्किक प्रलोभन से बचें. करियर व्यापार पर फोकस रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय एवं न्यायिक विषयों में सजगता बनाए रहें. नियमों का पालन बढ़ाएं. दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देंगे. आर्थिक मामलों में सहज रहेंगे. विरोधी सक्रियता दिखाएंगे. दबाव में आने से बचें.

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प्रेम मैत्री- करीबियों से वाद विवाद न बढ़ाएं. भेंट मुलाकात में सावधान रहें. संबंध पूर्ववत् रहेंगे. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. विभिन्न गतिविधियों में उतावली से बचें. भावनात्मक विषयों में धैर्य बढाएं. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. मित्रों का विश्वास जीतेंगे. रिश्तेदारों का साथ सहयोग बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- वनज न उठाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. मनोबल बनाए रहें. तर्कशीलता बढ़ाएं. वरिष्ठ सहायक होंगे. स्वास्थ्यगत संतुलन बढ़ाएं.

आज का उपाय: अतुलित बलशाली अजर अमर हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करंे. दान धर्म बढ़ाएं. 
 

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शुभ अंक : 2, 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

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