मेष राशि

और पढ़ें

आर्थिक मामलों में उत्साह बना रहेगा. साझा प्रयासों से लाभ मिलने के योग हैं. अपनी आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान देंगे. पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेंगे. आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नए प्रयास कर सकते हैं.

वृषभ राशि

पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतने की जरूरत है. खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. अपनी जमा पूंजी को सोच-समझकर खर्च करें. जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें.

मिथुन राशि

आर्थिक मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. कमाई के नए अवसर सामने आएंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. पुराने अनुबंधों में सुधार और आकर्षक प्रस्ताव मिलने के भी योग हैं.

कर्क राशि

आर्थिक प्रयासों में तेजी आएगी. जरूरी खरीदारी कर सकते हैं. कारोबार से जुड़े मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी. सरकारी कामों में लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में सक्रियता बनी रहेगी.

Advertisement

सिंह राशि

आर्थिक स्थिति अच्छी रहने की उम्मीद है. कामकाज में सफलता के साथ मनचाहा लाभ मिल सकता है. मान-सम्मान में भी वृद्धि होगी. आर्थिक मामलों में दूसरों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

कन्या राशि

पैसों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें. संपत्ति से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है. वरिष्ठों की सलाह पर ध्यान दें. अनजान लोगों से सतर्क रहें. अपने बजट को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें.

तुला राशि

आर्थिक लाभ उम्मीद से बेहतर रह सकता है. पैसों के लेनदेन और अनुबंधों पर विशेष ध्यान दें. किसी के लालच में आकर फैसला न लें. टीम के साथ मिलकर काम करने से लाभ मिल सकता है. धोखाधड़ी से सतर्क रहें.

वृश्चिक राशि

लोन और उधारी से जुड़े मामले आगे बढ़ सकते हैं. कारोबार का विस्तार करने की योजना बनाएंगे. आर्थिक मामलों पर आपका ध्यान रहेगा. हालांकि, निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से बचें.

धनु राशि

आर्थिक मामलों में सफलता मिलने के योग हैं. पैसों के लेनदेन में सक्रियता बढ़ेगी. अचानक धन लाभ हो सकता है. कार्ययोजनाओं में तेजी आएगी. अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल से कामकाज में आसानी होगी.

मकर राशि

कारोबार से जुड़े कामों में तेजी आएगी. बचत बढ़ाने में सफल हो सकते हैं. सहकर्मियों के साथ तालमेल बना रहेगा. आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयास बढ़ाएंगे.

Advertisement

कुंभ राशि

कारोबार के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. निवेश और पूंजी से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी. आर्थिक प्रयास सफल हो सकते हैं. परिस्थितियां अनुकूल रहने से धन से जुड़े कामों में गति आएगी.

मीन राशि

आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं. पारंपरिक कारोबार में तेजी आ सकती है. बचत और धन की सुरक्षा पर ध्यान देंगे. कमाई के नए अवसर मिलेंगे. धन-संपत्ति में वृद्धि होने की संभावना है.

---- समाप्त ----