आज 28 अगस्त 2026 मेष राशिफल: चंद्र ग्रहण पर आज मेष राशि वाले रहें सावधान, न करें ये एक गलती

मेष - वाणिज्यिक कार्य गति लेंगे. विविध मामलों में सामंजस्य रखेंगे. आर्थिकी संवरेगी. अपनों के समर्थन से उत्साहित रहेंगे. वादा पूरा करने पर जोर होगा. प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में संवार आएगा. उम्मीद के अनुरूप प्रयास बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में प्रबंधन से जु़ड़े मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ सहयोग रहेगा. संवाद संचार बेहतर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में इच्छित परिणाम पाएंगे. व्यवसाय में उछाल बना रहेगा. लाभ की स्थिति बेहतर रहेगी. कार्यों को पूरे करने की कोशिश बढ़ाएंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय हितों को साधने में सफल होंगे. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. व्यावसायिक कार्यों में रुचि रखेंगे. उन्नति के पथ पर सहजता से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के संबंधों में प्रसन्नता बढ़ेगी. रिश्ते अनुकूल बनेंगे. परस्पर विश्वास को बढ़ावा मिलेगा. प्रेम संबंध मजबूत बनाए रहेंगे. मित्रों को प्रभावित करेंगे. भ्रमण पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आपसी मेलजोल बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा. अनुशासन बढ़ाएं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. रक्षासूत्र बांधे. सक्रिय रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 6 और 9

शुभ रंग : चमकदार लाल

---- समाप्त ----