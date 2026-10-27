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आज 27 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी, नौकरी-व्यापार में जल्दबाजी से बचें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 27 October 2026, Scorpio Horoscope Today: वित्तीय गतिविधियां सहज रहेगी. आय की नियमितता पर बल देंगे. कार्य में निरंतरता बनी रहेगी. खर्च निवेश पर अंकुश रखें. ठगों की बातों में न आएं.

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scorpio horoscope
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कार्य व्यापार में लिखापढ़ी में सजगता बनाए रहें. आत्मविश्वास में कमी न आने दें. सहयोग का भाव बनाए रहें. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. उधार के लेनदेने से बचें. अनुबंधों का पालन करेंगे. स्मार्ट डिले की नीति पर जोर दें. सेवाक्षेत्र से जुड़े जन व नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. कर्मठता से स्थिति को साधेंगे. पेशेवरता बनी रहेगी. आय-व्यय ऊंचा रहेगा. निवेश पर जोर रहेगा. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. कामकाज में सजगता बनाए रहेंगे. बजट के अनुसार चलेंगे. धूर्त से दूरी बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं. लेनदेन में स्पष्टता रहेगी. कला कौशल से जगह बनाएंगे. तथ्यों पर भरोसा रखें. अतार्किक बातों में न आएं. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. व्यस्तता बनी रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय गतिविधियां सहज रहेगी. आय की नियमितता पर बल देंगे. कार्य में निरंतरता बनी रहेगी. खर्च निवेश पर अंकुश रखें. ठगों की बातों में न आएं. परिश्रम से बेहतर परिणाम पाएंगे.

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प्रेम मैत्री- घर परिवार में सामंजस्यता बनाए रहें. करीबियों से बनाकर चलें. भावात्मक वार्तालाप में सहजता बढ़ेगी. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. आत्मनियंत्रण रखेंगे. करीबियों का ख्याल रहेगा. मतभेद उभर सकते हैं. सहयोग का भाव बनाए रहें. प्रिय की बातों को अनदेखा न करें. विनय विवेक बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. खानपान पर ध्यान दें. मनोबल बना रहेगा. विपक्षी सक्रिय रहेंगे. वाद संवाद का ध्यान रखेंगे. सावधान रहें.

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आज का उपाय: अतुलित बलशाली अजर अमर हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ और चने का प्रसाद बांटें. तर्कशीलता बढ़ाएं.
 

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

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