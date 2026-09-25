scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 25 सितंबर 2026 वृष राशिफल: सरलता से आगे बढ़ेंगे, तेजी से काम लेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 25 September 2026, Taurus Horoscope Today: सरलता से आगे बढ़ेंगे. तेजी से काम लेंगे. निजता पर जोर रहेगा. आवेश में नहीं आएंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ेगी. 

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

अधिकारियों से प्रभावपूर्ण चर्चाओं को आगे बढ़ा पाएंगे. अपनों से स्नेह और विश्वास से संबंध मजबूत बनाएंगे. करियर व्यापार में विस्तार की सोच रखेंगे. सफलताओं से उत्साहित रहेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. लेनदेन में संकोच हटेगा. हितलाभ बढ़त पर बने रहेंगे. भवन वाहन के प्रयास फलेंगे. सुविधा संसाधन बढेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. प्रबंधकीय गतिविधियों में प्रभावी  रहेंगे. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. कामकाजी संबंध बल पाएंगे. 

नौकरी व्यवसाय- सत्ता और प्रशासन के मामलों में दखल बढ़ेगा. प्रबंध कार्यों  में सहज रहेंगे. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. योजनाएं गति लेंगी. पेशेवर प्रयासों को बढ़ाएंगे. लक्ष्य पाएंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. लाभ बल पाएगा. व्यवसाय उम्मीद के अनुरूप रहेंगे. लंबित विषय हल होंगे. चर्चाओं में प्रमुखता से शामिल होंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

वृष राशिवालों का आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, काम के अच्छे नतीजे मिलेंगे, जानें शुभ रंग
इच्छित सूचना प्राप्त होगी, सहकार भाव बढ़ाएंगे
वृष वालों के ल‍िए बन रहे हैं कौन-से लाभ के योग, जान‍िए आज का भाग्यफल
मेल-जोल के अवसर बनेंगे, अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे
वृषभ राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिलेगा, गणेश जी की आरती करें

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों की खुशी बढ़ाएंगे. अपनों के साथ समय साझा करेंगे. भावनात्मक मामलों में सामंजस्यता रखेंगे. अपनों से सुख साझा करेंगे. संतुलन से आगे बढ़ेंगे. भेंट मुलाकात बनी रहेगी. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. आकर्षण बनाए रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- सरलता से आगे बढ़ेंगे. तेजी से काम लेंगे. निजता पर जोर रहेगा. आवेश में नहीं आएंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ेगी. 


आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का वितरण करें. समन्वय बढ़ाएं. 

Advertisement

शुभ अंक : 6, 7 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 25 सितंबर 2026 वृष राशिफल: सरलता से आगे बढ़ेंगे, तेजी से काम लेंगे |
    आज 25 सितंबर 2026 मेष राशिफल: व्यवहार प्रभावी रहेगा, व्यक्तित्व संवार पाएगा |
    एक क्लिक में पढ़ें 25 सितंबर 2026, शुक्रवार की अहम खबरें |
    Aaj ka Upay 25 September 2026: परेशानियों को दूर करने के लिए अनंत चतुर्दशी के दिन ये उपाय करें
    Advertisement