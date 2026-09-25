आज 25 सितंबर 2026 वृष राशिफल: सरलता से आगे बढ़ेंगे, तेजी से काम लेंगे

अधिकारियों से प्रभावपूर्ण चर्चाओं को आगे बढ़ा पाएंगे. अपनों से स्नेह और विश्वास से संबंध मजबूत बनाएंगे. करियर व्यापार में विस्तार की सोच रखेंगे. सफलताओं से उत्साहित रहेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. लेनदेन में संकोच हटेगा. हितलाभ बढ़त पर बने रहेंगे. भवन वाहन के प्रयास फलेंगे. सुविधा संसाधन बढेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. प्रबंधकीय गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. कामकाजी संबंध बल पाएंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- सत्ता और प्रशासन के मामलों में दखल बढ़ेगा. प्रबंध कार्यों में सहज रहेंगे. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. योजनाएं गति लेंगी. पेशेवर प्रयासों को बढ़ाएंगे. लक्ष्य पाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. लाभ बल पाएगा. व्यवसाय उम्मीद के अनुरूप रहेंगे. लंबित विषय हल होंगे. चर्चाओं में प्रमुखता से शामिल होंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों की खुशी बढ़ाएंगे. अपनों के साथ समय साझा करेंगे. भावनात्मक मामलों में सामंजस्यता रखेंगे. अपनों से सुख साझा करेंगे. संतुलन से आगे बढ़ेंगे. भेंट मुलाकात बनी रहेगी. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. आकर्षण बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सरलता से आगे बढ़ेंगे. तेजी से काम लेंगे. निजता पर जोर रहेगा. आवेश में नहीं आएंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ेगी.



आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का वितरण करें. समन्वय बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 6, 7 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

---- समाप्त ----