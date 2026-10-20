आज 20 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: लेन-देन को गति मिलेगी, सम्मान में वृद्धि होगी

पहल पराक्रम से अपनी राह बनाएंगे. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. सहकारिता में रुचि दिखाएंगे. रक्त संबंधियों से सहजता बढ़ेगी. करीबियों का समर्थन मिलेगा. उच्च शिक्षा के प्रयास फलेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. संपर्क संचार और संवाद प्रभावशाली रहेगा. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. सहकारिता की भावना बढ़ेगी. वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे. विस्तार योजनाओं पर गंभीरता बनाए रखेंगे. भाईचारे पर बल देंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर गति लेगा. कारोबार में सहज प्रदर्शन बना रहेगा. लेनदेन को गति मिलेगी. सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक प्रयास पक्ष में रहेंगे. योजनाओं को बढ़ावा देंगे.



धन संपत्ति- आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ेंगे. जोखिमपूर्ण विषयों में रुचि रखेंगे. लंबित कार्य बनेंगे. पेशेवर यात्रा संभव है. सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. शुभता का संचार रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम और नेह को बल मिलेगा. प्रियजन से भेंट होगी. निजी संबंधों में विनम्र रहेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. भावनात्मक विषयों में आवश्यक निर्णय लें सकेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रक्त संबंधी सहयोग बनाए रहेंगे. मित्र का भरोसा प्राप्त करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढ़ेगा. सुख सौख्य बनाए रखेंगे. संकोच में कमी आएगी. वाणी व्यवहार संवरेगा. विश्वास से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय मनाएं. अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक स्वरूप अहंकारी रावण का पुतला दहन करंे. सहयोग बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

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