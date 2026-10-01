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आज 1 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: संपत्ति के मामले बनेंगे, धनधान्य में वृद्धि होगी

Aaj ka Mesh Rashifal 1 October 2026, Aries Horoscope Today: स्वजनों का समर्थन पाएंगे. मन के मामले बेहतर रहेंगे. दिल की बात साझा करेंगे. भव्य आयोजन से जुड़ेंगे. स्वजनों के साथ सुखद क्षण बिताएंगे. आनंद बना रहेगा.

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aries horoscope
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परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. अतिथि का आदर सत्कार बनाए रखेंगे. संस्कार परंपराओं का पालन करेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बचत और बैंकिंग के कार्यों में रुचि लेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंटवार्ता में बेहतर रहेंगे. जिम्मेदारों से मुलाकात होगी. दीर्घकालिक योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य और व्यक्तित्व का ध्यान रखेंगे. सुख में वृद्धि बनी रहेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ेगा. कार्यों को तेजी लाएंगे. प्रयासों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न मामलों में उत्साह दिखाएंगे. पैतृक कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्य पाएंगे. वरिष्ठों को लेकर चलेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. श्रेष्ठ व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. योजनाओं को गति देंगे. सभी का सहयोग रहेगा. संपत्ति के मामले बनेंगे.

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प्रेम मैत्री- घर में उत्सव की रूपरेखा बनेगी. स्वजनों का समर्थन पाएंगे. मन के मामले बेहतर रहेंगे. दिल की बात साझा करेंगे. भव्य आयोजन से जुड़ेंगे. स्वजनों के साथ सुखद क्षण बिताएंगे. आनंद बना रहेगा. करीबियों का साथ उत्साहित रखेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

स्वारथ्य मनोबल- वचन पालन रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. सजगता बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा होगा. फोकस रखेंगे. भव्यता बनाए रखेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे.

आज का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. व्यक्तित्व संवारें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

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