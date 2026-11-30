आसपास का माहौल खुशनुमा रहेगा. करीबियों के साथ घूमने-फिरने और मनोरंजन के मौके मिलेंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखें. प्रेम और स्नेह बढ़ाने पर जोर रहेगा. मन की बातें अपनों के साथ साझा करेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में उत्साह बना रहेगा. पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी. मान-सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होगी. संतान की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है. प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के प्रयास सफल होंगे. बौद्धिक क्षमता बेहतर रहेगी. नियमों का पालन करेंगे और सभी का साथ मिलेगा.

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नौकरी-व्यवसाय: कामकाज में लाभ के अवसर मिलेंगे. अपने लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं. नौकरी से जुड़ी बातचीत सफल रहेगी. अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ेंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में सफलता मिलने से उत्साह बढ़ेगा. दूसरों का भरोसा जीतेंगे. मनचाहा लाभ मिल सकता है. योजनाओं को तेजी से पूरा करेंगे. अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर होगा. कई अच्छे अवसर मिलेंगे.

प्रेम-मैत्री: अपनों के साथ खुशी के पल बिताएंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. प्रेम संबंधों में किए गए प्रयास सफल होंगे. परिचितों से मुलाकात हो सकती है. करीबियों का साथ और सहयोग मिलेगा. घर में खुशी का माहौल रहेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: काम करने का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा. व्यक्तित्व में निखार आएगा. उत्साह बढ़ेगा और जरूरी काम पूरे होंगे. सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.

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आज का उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं. व्रत का संकल्प लें और उत्साह बनाए रखें.



शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : रेड रोज

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