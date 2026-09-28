आज 28 सितंबर 2026 मेष राशिफल: शुभता का संचार रहेगा, स्वास्थ्य अवरोध दूर होंगे

कार्ययोजनाओं को गति देंगे. व्यक्तिगत मामलों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में उत्साह रहेगा. सक्रियता से आगे आगे बढ़ने में रुचि रहेगी. परिजन मददगार बने रहेंगे. खानपान में प्रभावी रहेंगे. वाणिज्यिक मामले गति पाएंगे. नवीन कोशिशों में रुचि रहेगी. नवाचार पर जोर बढ़ाएंगे. सुखद सूचना प्राप्त हो सकती है. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. रचनात्मक कार्य पक्ष में बनेंगे. लक्ष्य पाने के अवसर बने रहेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में लक्ष्यों को साधेंगे. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. कार्यगति तेज होगी. पद प्रतिष्ठा और लाभ बढ़ेगा. पेशेवरों का साथ सहयोग पाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों को पक्ष बनाएर रखेंगे. व्यवस्था व प्रबंधन पर जोर देंगे. वातावरण की अनुकूलता रह़ेगी. व्यावसायिक संबंधों का लाभ उठाएंगे. चल संपत्ति में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- सबका साथ विश्वास पाएंगे. परिजनों के साथ भ्रमण पर जाए मित्र बढ़ेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. करीबियों से सुखद समय बिताएंगे. वाणी व्यवहार मधुर बनाए रखेंगे. सबसे बेहतर संबंध रखेंगे. रिश्तों में तालमेल बना रहेगा. प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे. जरूरी बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- शुभता का संचार रहेगा. स्वास्थ्य अवरोध दूर होंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: सपरिवार पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें. पितरों का विधिवत् तर्पण करें. अन्नदान करें. रचनात्मकता का भाव रखें.

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शुभ अंक : 1, 2 और 9

शुभ रंग : रेड रोज

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