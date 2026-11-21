कामकाज सामान्य रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. रिश्तों को सहज गति से आगे बढ़ाएंगे. व्यवस्था के निर्देशों का पालन करेंगे. अनुशासन पर जोर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. कामकाज में धैर्य दिखाएं. अपनों की सीख सलाह मानें. अप्रत्याशितता बनी रह सकती है. जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास बना रहेगा. वाणी व्यवहार में सजग रहें. खानपान में सामान्य रहेगा. नीति नियमों पर भरोसा रखेंगे. जोखिम भरे मामले टालें.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबारी बातों में पहल से बचें. अन्य से अधिक प्रभावित न हों. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष पूर्ववत् बना रहेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएं.

धन संपत्ति- बजट बढ़ा हुआ रहेगा. पेशेवर चर्चा में सावधानी बनाए रखें. आकस्मिकता स्थिति बनी रहेंगी. मिश्रित परिणाम संभव हैं. अपनों से सीख सलाह रखें.

प्रेम मैत्री- परिजनों से बनाए रखें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं. सबका आदर सम्मान करें. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. घर में सामान्य वातावरण रहेगा. अपनों की सहायता से उत्साहित रहेंगे. प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. गरिमा गोपनीयता पर जोर देंगे. संबंधों का सम्मान करेंगे. समय लेकर भेंट करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अधिक भार न उठाएं. संकेतों पर नजर रखें. लापरवाही एवं आलस्य से बचें. स्वयं पर ध्यान दें. बड़प्पन से काम लेंगे.

आज का उपाय: न्यायकर्ता और कर्मफल दाता शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली वस्तुओं का दान करें. दिखावे से बचें. दिखावा न करें.

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शुभ अंक : गेंहुंआ

शुभ रंग : 3, 6, 8 और 9

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