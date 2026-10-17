आज 17 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: स्मरण में सुधार होगा, दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे

करीबियों का सहयोग समर्थन बढे़गा. शुभ सूचनाएं प्राप्त हो सकती है. रचनात्मकता को बल मिलेगा. करीबियों के साथ सूचनाएं व योजनाएं साझा करेंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. महत्व के कार्यों में गति आएगी. कला कौशल संवरेंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. साझा कार्य बनेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी प्रयास संवरेंगे. करियर में प्रभाव और प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. लंबित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. साहस और पराक्रम से जगह बनाएंगे. विविध मामले बेहतर बनेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक हितसंरक्षण में आगे रहेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. लोकप्रियता बढ़ेगी. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सहजता व तेजी बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार का सहयोग पाएंगे. निजी संबंध मधुर बनाए रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा. आदर स्नेह का प्रदर्शन करेंगे. सभी को प्रभावित होंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रिय की सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. मित्रों से तालमेल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- जीवनशैली व खानपान पर ध्यान देंगे. स्मरण में सुधार होगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे. सृजन बढ़ाएंगे. जीवनशैली संवार पर रहेगी. अवरोध दूर होंगे.

आज का उपाय: भक्तों पर असीम कृपा करने वाली देवी मां कालरात्रि की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान दें. सृजन बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 3 और 8

शुभ रंग : भूरा

---- समाप्त ----