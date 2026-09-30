आज 30 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साहस से पक्ष रखेंगे

महत्वपूर्ण योजनाओं को गति देंगे. कार्य व्यापार में अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. विविध वाणिज्यिक मामले साधेंगे. बड़ों के प्रति आदर भाव बढ़ेगा. नेतृत्व क्षमता बढ़त पर रहेगी. अनुभवियों की सलाह लेंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. नवीन गतिविधि बल पाएंगी. कारोबार में सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. जनकल्याण के कार्यों से जुड़ेंगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. कारोबारी तेजी दिखाएंगे. साहस सक्रियता से काम लेंगे. परिस्थितियां शुभकर रहेंगी. सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवरों से मेलजोल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसर भुनाएंगे. लाभ में बढ़त रहेगी. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. वाणिजियक कार्यों गति देंगे. विविध अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साहस से पक्ष रखेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में पहल करने का भाव रहेगा. संबंधों में सहज होंगे. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. प्रेम और विश्वास को बल मिलेगा. कामकाजी अवरोध दूर होंगे. रिश्ते निभाने में आगे रहेंगे. विनम्र और मितभाषी रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. खानपान में भव्यता रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य में सुधार बना रहेगा. जांच सकारात्मक रहेगी.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. पितरों को तिल और जौ से जल अर्पण करें. जनहित के कार्य करें.

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शुभ अंक : 1, 3, 4 और 5

शुभ रंग : पिस्ता

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