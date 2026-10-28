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आज 28 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: कारोबार को मिलेगी नई दिशा, शुभ समाचार से खिलेगा मन

Aaj ka Meen Rashifal 28 October 2026, Pisces Horoscope Today: संपर्क संवाद के प्रयास पक्ष में बनेंगे. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. अवसर भुनाने की कोशिश होगी.

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pisces horoscope
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संबंधियों से संपर्क संवाद बनाए रखेंगे. जरूरी बातें कहने में उत्साह दिखाएंगे. कार्यविस्तार के मामले संवरेंगे. कारोबारी यात्राएं बढेंगी. चर्चा संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करेंगे. व्यर्थ चर्चाओं से बचें. कामकाजी स्थिति संवरेगी. साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. सभी सहयोगी बने रहेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहें. सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे. संपर्क संवाद के प्रयास पक्ष में बनेंगे. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. अवसर भुनाने की कोशिश होगी.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक कार्य गति पाएंगे. आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे. कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर यात्रा हो सकती है. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. सहकारी कार्यों से जुड़ेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बेहतर रहेगा. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. साझा पक्ष सबल रहेगा. सहकार का भाव बना रहेगा. कार्य व्यवसाय पर फोकस बनाए रखेंगे. कारोबारी संबंधों का लाभ उठाएंगे.

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प्रेम मैत्री- प्रेम में सहजता संतुलन रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. प्रिय से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. विनम्रता बनाए रहें. सुखद सूचनाएं आगे बढ़ाएंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. संबंधों में सुख और संवार बनी रहेगी. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. व्यक्तित्व एवं मनोबल बल पाएगा. कार्यगति तेज व भव्यता बनाए रखेंगे. समय पर कार्य करेंगे.

आज का उपाय: सर्वप्रथमपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. धर्म कथा सुनें.
 

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शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : आंवला समान

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