scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 28 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: आज भाग्य देगा पूरा साथ, धन कमाने के खुलेंगे नए रास्ते

Aaj ka Kanya Rashifal 28 October 2026, Virgo Horoscope Today: कार्य व्यापार में साख बढ़ेगी. चहुंओर सफलता पाएंगे. लाभ और प्रभाव बढ़ा रहेगा. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

भाग्य पक्ष की प्रबलता से विभिन्न मामलों को बल मिलेगा. पेशेवरयोजनाएं सफल होंगी. परिचितों से तालमेल बढ़ेगा. साख संवार बढ़त पर बने रहेंगे. आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. कार्यक्षेत्र में बेहतर रहेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. साज संवार बनी रहेगी. शिक्षा पर जोर रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. यात्रा संभव है. सहकर्मियों के साथ सहयोग पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. कारोबार में उछाल रहेगा. उपलब्धियां बनेंगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में साख बढ़ेगी. चहुंओर सफलता पाएंगे. लाभ और प्रभाव बढ़ा रहेगा. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. आर्थिक संबंधों में सामंजस्यता बढ़ेगी. स्पर्धा बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय वार्ता सफल रहेगी. अवसरों का लाभ लेंगे. आय के स्त्रोत खुलेंगे. सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. स्थितियां बेहतर होंगी. बचत में रुचि लेंगे. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. आर्थिक में सुधार बढ़ेगा.

सम्बंधित ख़बरें

कन्या राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिलेगा, शुभ रंग- हल्का हरा
खर्च और सेहत दोनों पर दें ध्यान, रिश्तों में धैर्य से बनेगी बात
कन्या राशि वालों के आज व्यापार में तेजी आएगी, जानें जरूरी टिप
आज संभलकर चलें, लेनदेन में बरतें सावधानी
Shani Chandra Vish Yog
शरद पूर्णिमा तक इन 4 राशियों पर मंडराया भारी संकट!

प्रेम मैत्री- परिजनों से शुभ संदेश प्राप्त होंगे. सभी जन प्रसन्न रहेंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. भावनात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं. मैत्री संबंधों में मजबूती आएगी. यादगार समय बिताएंगे. मन के मामले संवार पर रहेंगे. प्रेम संबंधों में उत्साहित रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंटवार्ता में सफलता पाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. तर्कपूर्ण व्यवहार रखेंगे. उत्साह आगे बढ़ेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी.

Advertisement

आज का उपाय: सर्वप्रथमपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. तीर्थ जाएं.

शुभ अंक : 1, 3 और 5

शुभ रंग : गहरा हरा

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 28 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: आज भाग्य देगा पूरा साथ, धन कमाने के खुलेंगे नए रास्ते |
    आज 28 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: करियर में मिलेंगे नए अवसर, धन-संपत्ति में होगी बढ़ोतरी |
    आज 28 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: नौकरी-कारोबार में मिलेगी बड़ी सफलता, बढ़ेगी कमाई |
    आज 28 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: आज खर्चों पर रखें नियंत्रण, कारोबार में रहें सतर्क |
    आज 28 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: आज कारोबार में होगा लाभ, परिवार में बढ़ेगा प्रेम |
    एक क्लिक में पढ़ें 28 अक्टूबर 2026, बुधवार की अहम खबरें |
    आज 28 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: धन लाभ के मिलेंगे मौके, रिश्तों में आएगी मिठास |
    Aaj ka Upay 28 October 2026: यदि मन में नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं तो ये उपाय करें
    Advertisement