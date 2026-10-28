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आज 28 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: आज खर्चों पर रखें नियंत्रण, कारोबार में रहें सतर्क

Aaj ka Mithun Rashifal 28 October 2026, Gemini Horoscope Today: व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. आर्थिक कार्यों को गति दे पाएंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. विदेश से संबंधित कार्यों में सकारात्मकता बढ़ेगी.

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gemini horoscope
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रिश्तेदारों का साथ सहयोग मिलेगा. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं. सूझबूझ से सम्हलकर आगे बढ़ें. विनम्रता बनाए रहें. पेशेवर मामलों पर ध्यान बढ़ाएंगे. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. आर्थिक कार्यों को गति दे पाएंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. विदेश से संबंधित कार्यों में सकारात्मकता बढ़ेगी. बजट के अनुरूप खर्च और निवेश बनाए रखें. करीबियों को अनदेखा न करें.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक लेनदेन पर नियंत्रण बढ़ाएं. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी. विदेशी कार्य बनेंगे. विविध विषयों में सहजता बनाए रखेंगे. नियमपालन में ढिलाई से बचें.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों पर फोकस बनाए रखें. विपक्षियों से सावधान रहें. न्यायिक विषयों में सजग रहें. पेशेवर विषयों में दबाव बना रह सकता है. अफवाह पर ध्यान न दें.

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प्रेम मैत्री- रिश्तों को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहेंगे. भावनात्मक प्रयासों में सहज रहेंगे. मित्रों संग सक्रियता और संवाद बनाए रखें. प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी. करीबियों को उपहार देंगे. मन के माामलों में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. अपनों की खामियों को अनदेखा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बढ़ाएं. योजनाओं पर अमल बढ़ाएं. रहन-सहन सामान्य रहेगा. जरूरी बात ध्यान से सुनेंगे. भावावेश में निर्णय नहीं लें.

आज का उपाय: सर्वप्रथमपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सजग रहें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 5

शुभ रंग : हरा

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