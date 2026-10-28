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आज 28 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: धैर्य से लें फैसले, खर्च पर रखें नियंत्रण

Aaj ka Tula Rashifal 28 October 2026, Libra Horoscope Today: सेहत के प्रति सजग रहें. लोगों पर जल्द भरोसा न करें. सबका सम्मान रखें. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. आवश्यक कार्यों में धैर्य बनाए रखें.

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libra horoscope
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खानपान साधारण रहेगा. कार्य व्यापार में सजगता बनाए रखें. लापरवाही व ढिलाई की स्थिति में स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. व्यवस्था के उल्लंघन से बचें. विनम्रता से काम लें. रुटीन संवारें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. वादविवाद को टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. लोगों पर जल्द भरोसा न करें. सबका सम्मान रखें. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. आवश्यक कार्यों में धैर्य बनाए रखें. घर परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. आत्मविश्वास रखें.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक भूलचूक से बचें. नीति नियमों पर फोकस बढ़ाएं. पहल करने में उतावली न करें. से बचें. अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. तात्कालिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में सूझबूझ बढ़ाएं. पेशेवरों पर दबाव रह सकता है. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएं.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक कमजोरी जाहिर न होने दें. प्रेम पक्ष सामान्य रहेगा. भेंटवार्ता में सजग रहें. परिवार के लोग सहयोग बनाए रखेंगे. परामर्श से कार्य करेंगे. निजी संबंधों को महत्व दें. मित्रगण साथ बनाए रहेंगे. रिश्तों में सहनशीलता रखेंगे. प्रियजनों की सुनें. अपनों की अनदेखी न करें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार से विनम्र रहें. चर्चा स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य पूर्ववत् बना रहेगा. क्रोध व आवेश में नहीं आएं. सहजता से कार्य करें.

आज का उपाय: सर्वप्रथमपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओंका दान व प्रयोग करें. सतर्क रहें.
 

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शुभ अंक : 3, 5 और 6

शुभ रंग : फिरोजी

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