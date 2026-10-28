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आज 28 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: नौकरी-कारोबार में मिलेगी बड़ी सफलता, बढ़ेगी कमाई

Aaj ka Kark Rashifal 28 October 2026, Cancer Horoscope Today: अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. आय का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा.

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cancer horoscope
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अतिथियों का आगमन हो सकता है. महत्वपूर्ण कार्यों में आगे रहेंगे. कार्य व्यापार में गति आएगी. नीति नियमों का पालन रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. पेशेवर वांछित सफलता से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक कार्यों में सहजता और संवार की स्थिति रहेगी. कार्यविस्तार पर जोर होगा. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. आय का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी स्थिति मजबूत बनी रहेगी. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. शुभता का संचार रहेगा. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. प्रयास बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हितलाभ बढ़ा रहेगा. व्यावसायिक उन्नति पर जोर होगा. वित्तीय हितों को साधेंगे. योजनाओं में गति आएगी. हिम्मत व सूझबूझ से काम लेंगे. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा.

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प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध सुखद रहेंगे. सबका विश्वास जीतेंगे. संबंधों को बल मिलेगा. स्वजनों संग समय बिताएंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग समर्पण रखेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. मित्रों को प्रभावित करेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. उत्साह बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में असर बढ़ेगा. संवेदनशीलता बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बनाए रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे.

आज का उपाय: सर्वप्रथमपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान दें. तेजी बनाए रहें.
 

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शुभ अंक : 1, 2 3 और 5

शुभ रंग : वाटर ब्लू

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