आज 28 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: करियर में आएगी तेजी, धन लाभ के बनेंगे अवसर

करियर के मामलों में तेजी आएगी. विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. सक्रियता से काम लेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. निसंकोच होकर आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलन प्रतिशत बेहतर रहेगा. प्रियजन के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. भावुकता पर नियंत्रण रहेगा. स्पष्टता रखेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. नवीन मामलों में सहज होंगे. सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापार में व्यवस्था मजबूत रखेंगे. पेशेवर मामलों सक्रियता आएगी. प्रतिभा कौशल से जगह बनाएंगे. कार्य प्रदर्शन संवरेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. पहल बढ़ाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों पर फोकस बढाएंगे. बचत संवार पाएगी. मित्रवर्ग प्रभावशाली रहेगा. लेनदेन में उत्साह दिखाएंगे. प्रशासन व प्रबंधन को बल मिलेगा. लेनदेन सकारात्मक में रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा में उत्साह दिखाएंगे. प्रेम प्रस्तावों में पहल बनाए रखेंगे. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. संबंध मजबूत बने रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता रखेंगे. वादा वचन निभाएंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. विनय विवेक से कार्य आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: सर्वप्रथमपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. सहकार बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : लहसुनिया

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