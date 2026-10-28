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आज 28 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: मेहनत से मिलेगी सफलता, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी

Aaj ka Dhanu Rashifal 28 October 2026, Sagittarius Horoscope Today: सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेंगे. कामकाजी चर्चा संवाद पर फोकस रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतेंगे.

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sagittarius horoscope
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कार्यक्षेत्र में पेशेवरों से सीख सलाह रखें. मेहनत और लगन से उचित परिणाम पाएंगे. सूझबूझ से कार्ययोजनाओं को गति देंगे. कामकाज में सहज सफलता बनी रहेगी. सेवा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अनुभवियों से बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात सफल रहेगी. सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेंगे. कामकाजी चर्चा संवाद पर फोकस रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतेंगे. समय प्रबंधन बनाए रखेंगे. लक्ष्य की अनदेखी न करें.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न आर्थिक प्रयासों में स्पष्टता बनाए रहें. सेवाभाव रखेंगे. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. पेशेवर प्रयासों का सम्मान करें. जरूरी कार्य समय पर पूरा करें.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रलोभन से बचें. उधार का लेनदेन न करें. मेहनत से परिणाम बढ़ाएंगे. क्षमता में वृद्धि होगी. परिश्रम पर जोर रहेगा. व्यापार में सामान्य परिणाम बने रह सकते हैं. बजट से चलें.

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प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मजबूत होता. चर्चा में पहल से बचें. सामंजस्यता बढ़ाएं. मन के मामले संतुलित बने रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता से काम लेंगे. अनावश्यक चर्चा संवाद को टालेंगे. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. वचन निभाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- अतिउत्साह में नहीं आएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. लापरवाही से बचेंगे. लक्ष्य पूरे होंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान दें.

आज का उपाय: सर्वप्रथमपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. नियम पालन बनाए रहें.
 

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शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

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