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आज 28 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: धन लाभ बढ़ेगा, परिवार का मिलेगा साथ

Aaj ka Kumbh Rashifal 28 October 2026, Aquarius Horoscope Today: पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. लोगों की बातों में आने से बचेंगे. जरूरी वस्तुओं की खरीदी संभव है. आवेश में नहीं आएं. परिवार से करीबी बढ़ेगी.

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aquarius horoscope
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प्रशासन व प्रबंधन पक्ष बेहतर रहेगा. लेनदेन स्पष्टता बढ़ाएंगे. वरिष्ठों से मुलाकात होगी. समय लेकर भेंट के लिए जाएंगे. विभिन्न कार्यों को उचित दिशा देंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. वरिष्ठों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. निजी विषयों में रुटीन बनाए रहेंगे. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. लोगों की बातों में आने से बचेंगे. जरूरी वस्तुओं की खरीदी संभव है. आवेश में नहीं आएं. परिवार से करीबी बढ़ेगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. करियर व्यापार में सफल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. अनुभव का लाभ लेंगे. प्रतिभा पर जोर बनाए रहेंगे. साहस बढ़ेगा. जरूरी प्रयास गति लेंगे. नियमों का पालन करेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक लाभ बढ़ेगा. वित्तीय व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे. प्रतिभा से लाभ संवारेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. बड़प्पन की सोच बनाए रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे.

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करीबियों का साथ मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

प्रेम मैत्री- घर परिवार पर फोकस बढ़ेगा. परिजनों की गतिविधियों पर ध्यान देंगे. रिश्तों में विश्वास रखेंगे. मित्रों से भेंट मुलाकात होगी. अपनों से करीबी बढे़गी. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे. प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विवाद से बचें. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. मितभाषी रहेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

आज का उपाय: सर्वप्रथमपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. अहंकार से बचें.
 

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शुभ अंक : 1, 3, 5 और 8

शुभ रंग : मोरपंख के समान

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