आज 28 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: करियर में मिलेंगे नए अवसर, धन-संपत्ति में होगी बढ़ोतरी

निसंकोच कदम आगे बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में साहस बढ़ेगा. व्यक्तिगत विषयों में संवेदनशील रहेंगे. घर में सकारात्मकता बनी रहेगी. लाभ और प्रबंधन के प्रयासों को बल मिलेगा. सहकार एवं सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. सहज संवाद बनाए रखेंगे. वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. पेशेवर वार्ता बेहतर रहेंगी.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बना रहेगा. समर्थन का भाव रखेंगे. वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. करियर व्यापार में अपेक्षित लाभ बनेंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

धन संपत्ति- धन धान्य एवं पैतृक संपत्ति को बढ़ाने में सफल होंगे. प्रबंधन पर फोकस रखेंगे. समन्वय से काम लेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ की संभावना रहेगी. सरकार में रुचि बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम में सहजता बढे़गी. मित्रों का सहयोग रहेगा. संबंधों का ध्यान रखेंगे. प्रियजन विश्वसनीय रहेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. आपसी तालमेल बढ़ेगा. संबंध सुखकर रहेंगे. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संतुलन व समर्थन का भाव बनाए रखेंगे. सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. व्यवस्था पर जोर बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: सर्वप्रथमपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का प्रयोग करें. वचन निभाएं.



Advertisement

शुभ अंक : 1, 3 और 5

शुभ रंग : पिस्ता के समान

---- समाप्त ----