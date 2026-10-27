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आज 27 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: आज किस्मत देगी साथ, परिवार का मिलेगा सहयोग

Aaj ka Meen Rashifal 27 October 2026, Pisces Horoscope Today: विनम्रता बनी रहेगी. सभी का साथ और समर्थन पाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. आपसी मतभेदों में कमी आएगी. संपत्ति के मामले हल होगे.

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pisces horoscope
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करियर कारोबार में लाभ बढ़त पर रहेगा. सपरिवार मनोरंजक भ्रमण पर जा सकते हैं. कुल कुटुम्ब के मामले पक्ष में रहेंगे. परिजनों में आदर स्नेह रहेगा. परंपरागत मामलों को बल मिलेगा. रहन सहन प्रभावपूर्ण रहेगा. वचन के पक्के रहेंगे. सबसे सामंजस्य रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. रुटीन को बेहतर रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. जोखिम लेने से बचें. सभी से बनाकर चलेंगे. विनम्रता बनी रहेगी. सभी का साथ और समर्थन पाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. आपसी मतभेदों में कमी आएगी. संपत्ति के मामले हल होगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में स्पष्टता बढ़़ाएंगे. लोभ में नहीं आएंगे. विविध प्रयास अनुकूल बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. पेशेवरता को बढ़ाएंगे. कामकाजी वार्ता से जुड़ेंगे. तैयारी बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक संग्रह पर जोर होगा. जरूरी चर्चाएं आगे बढ़ाएंगे. लाभ पक्ष मजबूत रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. निरंतरता व अनुशासन रखेंगे. बैंकिग पर जोर रखेंगे. पद प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. मूल्यवान वस्तुएं जुटाएंगे.

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प्रेम मैत्री- सुख से समय बिताएंगे. परिजन सहयोगी होंगे. घर में सुख सौख्य रहेगा. रक्त संबधों को ऊर्जा मिलेगी. वाणी व्यवहार में सहज रहेंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे. परंपरा एवं संस्कारों को बढ़ावा मिलेगा. रिश्तों पर जोर रहेगा. जिम्मेदारी से बात को आगे बढ़ाएंगे. साज सज्जा बढ़ेगी.
 
स्वास्थ्य मनोबल- भेंट और संवाद पर जोर होगा. खानपान बेहतर होगा. मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

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आज का उपाय: अतुलित बलशाली अजर अमर हनुमानजी पर घी का चोला चढ़ाएं. गुड़ और चने का प्रसाद बांटें. अतिथि सत्कार बनाए रखें.

शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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