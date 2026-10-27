आज 27 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: करियर में मिलेगी नई ऊंचाई, कारोबार में भी होगा लाभ

करियर व्यापार में शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. कारोबारी संबंध बल पाएंगे. वाणिज्यिक पक्ष मजबूती पाएंगा. महत्वपूर्ण विषय गति लेंगे. चहुंओर अनुकूलन बना रहेगा. कला कौशल से लक्ष्यों को साधेंगे. नवीन ऊंचाइयों के लिए सक्रियता बढ़़ाएंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. आस्था विश्वास बल पाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा की स्थिति रहेगी. मित्रगण सहायक होंगे. सामाजिक विषय पक्ष में रहेंगे. कामकाजी गतिविधियों में रुचि लेंगे. मित्रों के प्रति विश्वास बढ़ेगा. विविध प्रयासों को बढ़ावा देंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. इच्छित लक्ष्यों को पाएंगे. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा. हर ओर शुभता का संचार रहेगा. व्यापार पर फोकस रहेगा.

धन संपत्ति- व्यापार में हितलाभ बढ़ेगा. वाणिज्यिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी. चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. रचनात्मक कार्यों को गति देंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- करीबियों के साथ सुख बांटेंगे. अपनों से मेलजोल बनाए रखेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. समता सामंजस्य बढ़़ाएंगे. प्रेम के मामले मजबूत बनाएंगे. आपसी विश्वास बल पाएगा. सहकार सहयोग बढ़ा रहेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. संबंधांे में सकारात्मकता रखेंगे. मन की बात कह पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- पद प्रभाव बनाए रहेंगे. कार्य प्रदर्शन संवरेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. साहस संपर्क और पराक्रम बढ़ेगा. आस्था बढ़ेगी.

आज का उपाय: अतुलित बलशाली अजर अमर हनुमानजी पर घी का चोला चढ़ाएं. गुड़ और चने का प्रसाद बांटें. देवस्थल जाएं.



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शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

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