आज 27 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: कारोबार में बढ़ेगा मुनाफा, धन कमाने के मिलेंगे नए मौके

सौदेबाजी में सहजता बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. निजी संबंधों में सुधार होगा. लाभ में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी. सीखने सिखाने पर जोर देंगे. बौद्धिक पक्ष मजबूत रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से करेंगे. पेशेवरता बनाए रहेंगे. भावनात्मक बातों में सहजता बनाए रहेंगे. मित्रों के साथ सुखकर समय बिताएंगे. कार्ययोजनाओं को उत्साह से पूरा करेंगे. परीक्षा व प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. बड़ी सोच से महत्वपूर्ण कार्य संवारेंगे. मन की कह पाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक लाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे. जीत का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. कार्यप्रदर्शन बेहतर होगा. विभिन्न स्त्रोतों से आय बनेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. करियर पर फोकस होगा. वातावरण का लाभ लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. अनुबंधों में बेहतर रहेंगे. प्रयासो में सकारात्मकता बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में बचत पर जोर बना रहेगा. लाभ पक्ष सुधरेगा. तेजी से काम लेंगे. लेनदेन की चर्चाएं सफल होंगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष संवार पर रहेगा. घर में सुख सौख्य बढ़ेगा. प्रियजनों के विश्वास को बल मिलेगा. परिजनों से मेलजोल में रुचि रहेगी. भावनात्मक रूप से मजबूती पाएगा. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. करीबियों के साथ यात्रा पर जाएंगे. सुख सौख्य से समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कामकाज में तेजी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. बड़ों की सुनेंगे. सक्रिय रहेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

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आज का उपाय: अतुलित बलशाली अजर अमर हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करंे. पहल पराक्रम बनाए रखें.

शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

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