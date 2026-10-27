आज 27 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, करियर में आगे बढ़ने के मिलेंगे मौके

कामकाज में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. सामाजिक विषयों में उत्साह दिखाएंगे. भेंट संवाद सकारात्मक रहेगा. वाणिज्यिक मामले अपेक्षा से बेहतर रहेंगे. करीबियों का समर्थन मिलेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जरूरी सूचनाएं प्राप्त होंगी. स्वजनों के साथ समय बिताएंगे. सहकारिता पर जोर रहेगा. विविध विषयों में तेजी रखेंगे. कार्यक्षेत्र में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. भाई बंधुओं से स्नेह विश्वास बढ़ाएंगे. साहस से राह बनाएंगे. वाणिज्यिक संवाद व मेलजोल में रुचि दिखाएंगे. भाईचारे को बल मिलेगा.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामले सहज रहेंगे. पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. कार्य विस्तार के प्रयास बने रहेंगे. प्रभावी चर्चा संवाद बनाए रखेंगे. विभिन्न योजनाओं को गति देंगे. लंबित कार्य पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मजबूत रहेगी. कार्य विस्तार और उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. योजनाओं को गति मिलेगी. परस्पर मान सम्मान बढ़ाए रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अपेक्षित सफलता पाएंगे. यात्रा संभव होगी. लाभ बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- प्रिय की बात पर ध्यान देंगे. भावनात्मक विषयों में धैर्य दिखाएंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. मनप्रसन्न रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुखद परिणाम बनेंगे. रक्त संबंधी सहयोगी रहेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. बड़ों का सम्मान रखेंगे. रिश्तों में विनम्रता व सहजता रहेगी. भाईचारा बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बल पाएगा. संकोच कम होगा. वाणी व्यवहार संवरेगा. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. सुख बनाए रखेंगे.

आज का उपाय: अतुलित बलशाली अजर अमर हनुमानजी को चोला चढ़ाएं. गुड़ और चने का प्रसाद बांटें. आस्था रखें.

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शुभ अंक : 2, 8 और 9

शुभ रंग : गेहुंआ

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