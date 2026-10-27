आज 27 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: साझेदारी में होगा बड़ा फायदा, कारोबार में बढ़ेगा मुनाफा

साझेदारी में रुचि बनी रहेगी. टीमवर्क से काम निकालेंगे. करियर व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. सहकार का भाव बना रहेगा. नेतृत्च को बढ़ावा मिलेगा. विविध योजनाओं को पूरा करेंगे. भूमि भवन के मामले हल होंगे. औद्योगिक प्रयास बनाए रखेंगे. स्थायित्व पर जोर रहेगा. आर्थिक पक्ष को बल मिलेगा. विभिन्न कार्यों में गति रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. आत्मविश्वास से परिणाम पक्ष में रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर करीबियों पर भरोसा बढ़ेगा. महत्वपूर्ण संवाद में शामिल होंगे. लाभ में वृद्धि रहेगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. साझा प्रतिफल अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति- कार्यक्षमता को बल मिलेगा. आर्थिक मामले संवरेंगे. योजनाएं लंबित नहीं रखेंगे. उपलब्धियों में वृद्धि होगी. कारोबार में प्रभावी रहेंगे. लाभ अपेक्षा से बेहतर होंगे. मिलकर कार्य करेंग.

प्रेम मैत्री- मित्रों व परिचितों का साथ समर्थन बढ़ा रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. संबंधों में ऊर्जा रहेगी. प्रिय से भेंट होगी. निजी मामले बेहतर रहेंगे. परस्पर सामंजस्य बढ़ाएंगे. दाम्पत्य में शुभता बढ़ेगी. प्रियजनों का सहयोग बढ़ेगा. अन्य की भावनाओं का आदर रखेंगे. घर में सुख सौख्य रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशीलता बढ़ेगी. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. सात्विकता रखेंगे. आवश्यक विषयों में गति आएगी.

आज का उपाय: अतुलित बलशाली अजर अमर हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ और चने का प्रसाद बांटें. भरोसा रखें.

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शुभ अंक : 2, 6 और 9

शुभ रंग : कांसा समान

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