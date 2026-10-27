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आज 27 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: खर्च और सेहत दोनों पर दें ध्यान, रिश्तों में धैर्य से बनेगी बात

Aaj ka Kanya Rashifal 27 October 2026, Virgo Horoscope Today: सबसे बना़कर चलें. आर्थिक क्षेत्रों में आकस्मिकता बनी रहेगी. अपनों की सलाह का सम्मान करें. सूचनाओं को अनदेखा न करें. अपनों को नजरअंदाज न करें.

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परिजनों का साथ समर्थन और उत्साह बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में सहज संतुलन बढ़ाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मित्रों का सहयोग बना रहेगा. धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहेंगे. स्वास्थ्य संबंधी संकेतों पर अतिरिक्त ध्यान दें. सेहत से समझौता न करें. संकेतों के प्रति सजगता बनाए रखें. सबसे बना़कर चलें. आर्थिक क्षेत्रों में आकस्मिकता बनी रहेगी. अपनों की सलाह का सम्मान करें. सूचनाओं को अनदेखा न करें. अपनों को नजरअंदाज न करें. उपलब्ध अवसर भुनाएं.

नौकरी व्यवसाय- विरोधियों से सावधान रहें. कामकाजी चर्चा में सजगता बढ़ाएं. आय सामान्य रहेगी. जरूरी सूचना मिल सकती है. जिम्मेदारों से सीख सलाह रखें. करियर जॉब पर नियंत्रण रखें.

धन संपत्ति- व्यापारिक पक्ष साधारण रहेगा. भेंट चर्चा में पहल करने से बचें. कारोबार के प्रयास सामान्य होंगे. परिस्थितियों में स्पष्टता रखें. विविध चुनौतियां बनी रहेंगी. सजगता से लक्ष्य साधें.

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प्रेम मैत्री- अतिथिजनों का आगमन संभव है. कुल परिवार से करीबी बढ़ेगी. निजी संबंधों में सहज रहेंगे. बड़़प्पन से आगे बढ़ेंगे. रक्त संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. सबको साथ लेकर चलें. परिजनों से भेंट संवाद व स्नेह बनाए रखें. व्यक्तिगत विषयों में फोकस बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में सजगता बढ़ाएं. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. वादा वचन निभाएं. उत्साह और मनोबल से काम लें. जिद्दीपन से बचें.

आज का उपाय: अतुलित बलशाली अजर अमर हनुमानजी पर घी का चोला चढ़ाएं. गुड़ और चने का प्रसाद बांटें. अपरिचित से दूर रहें.

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शुभ अंक : 2, 5 और 9

शुभ रंग : अंजीर समान

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