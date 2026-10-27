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आज 27 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: धन-दौलत में होगी बढ़ोतरी, प्रॉपर्टी और वाहन के बनेंगे योग

Aaj ka Makar Rashifal 27 October 2026, Capricorn Horoscope Today: धनधान्य की सहजता रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. भवन वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे. उपयोगी वस्तु क्रय कर सकते हैं.

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capricorn horoscope
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प्रबंधकीय गतिविधियों में उत्साह बना रहेगा. परिवार में सहज वातावरण रहेगा. व्यवस्था पर ध्यान बढ़ाएंगे. प्रबंधन को मजबूत रखेंगे. घर से करीबी बनी रहेगी. सुख सुविधाओं को बढ़ाने पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढेगा. सबके प्रति सम्मान का भाव रखें. तर्क व बहस से बचें. बड़ी सोच बनाए रखें. सबको साथ लेकर चलें. आशंकाओं में नहीं आएं. दबाव से मुक्त रहें. सभी के प्रति आदर सत्कार बढ़ाएंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. भव्यता बढ़ाएं. विनम्रता का भाव बनाए रहें.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज अपेक्षित बना रहेगा. कार्ययोजनाएं रुटीन रहेंगी. व्यावसायिक पक्ष संतुलित रहेगा. प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा. सुविधाएं बढ़ाने में रुचि रहेगी. पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा.

धन संपत्ति- धनधान्य की सहजता रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. भवन वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे. उपयोगी वस्तु क्रय कर सकते हैं. करियर व्यवसाय में तेजी रखेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे.

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प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में उतावली न दिखाएं. अपनों से अधिक अपेक्षाएं न रखें. भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. रिश्तों में विनम्र रहें. समता संतुलन बढ़ाएंगे. शुभचिंतकों से भेंट होगी. उचित अवसर पर राय रखेंगे. अपनों के साथ वाद विवाद में नहीं उलझें.

स्वास्थ्य मनोबल- दबाव से मुक्त रहें. व्यक्तित्व संवरेगा. निजी मामले सुखद बनेंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित बनाए रखेंगे. रिश्तों को प्रभावित न होने दें.

आज का उपाय: अतुलित बलशाली अजर अमर हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ और चने का प्रसाद बांटें. विवेक बढ़ाएं.
 

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शुभ अंक : 2, 8 और 9

शुभ रंग : गुड़ के समान

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