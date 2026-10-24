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आज 24 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: नौकरी-कारोबार में चमकेगी किस्मत, अपनों से मिलेगी खुशखबरी

Aaj ka Meen Rashifal 24 October 2026, Pisces Horoscope Today: अपनों में सुख बढ़ेगा. करीबियों को सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार के कार्य करेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा.

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pisces horoscope
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आधुनिक गतिविधियों में रुचि लेंगे. पेशेवर मामले संवारेंगे. अनोखे अंदाज से कार्य करने की सोच रहेगी. भावनात्मकता बल पाएगी. रचनात्मक गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. करियर व्यापार के प्रति समर्पित सवेदनशीलता बनाए रहेंगे. अपनों में सुख बढ़ेगा. करीबियों को सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार के कार्य करेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. सृजन कार्यों को बल मिलेगा. व्यक्तिगत मामलों में पर नियंत्रण रखेंगे. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. संबंधियों से भेंट बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यक्तिगत मामलों में नियंत्रण बनाए रखेंगे. पेशेवर तेजी से काम लेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति होगी. यात्रा संभव है. लक्ष्य पाने में तेज रहेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक निर्णय लेंगे. संसाधन बढ़ाने पर बल बना रहेगा. आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे. दीर्घकालिक योजनाएं रखेंगे. प्रयास गति लेंगे. सबका साथ और सहयोग पाएंगे.

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प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत मामलों में भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता बनी रहेगी. रिश्तों को निभाएंगे. चर्चा संवाद में सहजता बनाए रखेंगे. परिजनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. करीबियों से भेंट बढ़ाएंगे. अपनों से परस्पर सहयोग रहेगा. स्नेह विश्वास से सभी का ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साज संवार बढ़ा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. उत्साह रखेंगे. अवसर का उचित इंतजार करेंगे. सेहत के मामले संवरेंगे. अवरोध कम होंगे.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. बड़ा सोचें..
 

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शुभ अंक : 3, 6 और 8

शुभ रंग : पीतवर्ण

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