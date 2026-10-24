आज 24 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: नौकरी-कारोबार में आत्मविश्वास बढ़ेगा, धन लाभ के मिलेंगे मौके

लेनदेन में स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी रखेंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. भावनात्मक मजबूती का परिचय देंगे. पेशेवरों की सक्रियता बढ़ी रहेगी. मित्र संबंधों में मिठास बनी रहेगी. आर्थिक संतुलन बल पाएगा. अनुभवियों का साथ समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों की आज्ञापालन बनाए रखेंगे.शक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. विविध विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. परिवार सहयोगी होगा. विपक्षियों पर दबाव बनाए रहेंगे. कार्य ऊर्जाबेहतर बनी रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- उत्साह और अनुशासन से कार्य करेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. सभी श्रेणी के लोग प्रसन्न बने रहेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों में पहल रखेंगे. साख सम्मान बढ़त पाएगा. जोखिम लेने का भाव रहेगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. मनोबल रहेगा.

प्रेम मैत्री- करीबियों से संबंध मधुर रहेंगे. मन के रिश्ते संवार पाएंगे. बड़़प्पन रखेंगे. सबका साथ पाएंगे. आशंकाओं में नहीं आएंगे. विवेक विनम्रता बढ़ी रहेगी. स्वजनों संग भ्रमण पर जा सकते है. करीबियों से सूचनाएं साझा करेंगे. प्रेम व मैत्री संबंधों का बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अध्ययन पर जोर होगा. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. ध्यान व योग अपनाएंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. कार्यशैली बेहतर होगी.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. स्पष्टता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

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