आज 24 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: कारोबार में बढ़ेगा लाभ, परिवार का मिलेगा साथ

कुल परिवार के मामलों में उत्साह रखेंगे. निजी मामलों में सूझबूझ से काम लेंगे. मेहमानों का आदर सत्कार बनाए रखेंगे. विनम्रता व विवेक बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सरलता सहजता बढ़ेगी. रक्तसंबंध सुखद रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा रहेगा. आत्मविश्वास से पक्ष रखेंगे. घरेलु सुख सुविधाओं में वृद्धि पर बल रहेगा. परिवार में सबको साथ लेकर चलेंगे. भेंट चर्चा में इच्छित सफलता पाएंगे. वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कार्ययोजनाएं आगे बढ़ाने में सफल होंगे साहस पराक्रम और सक्रियता रखेंगे. आपसी सहकार बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. करियर संवार पाएगा. व्यापार बढ़त पर रहेगा.

धन संपत्ति- व्यावसायिक लेनदेन में तेजी रखेंगे. विविध मामलों में प्रभाव बनाए रहेंगे. बचत पर जोर होगा. अनावश्यक भेंटवार्ता से दूर रहेंगे. बैंकिंग में सक्रियता रखेंगे. पैतृक गतिविधियां बल पाएंगी.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में हर्ष और आनंद बना रहेगा. खुशियों को बढ़ाएंगे. रिश्तों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा. मित्रों के संग सुख के पल बिताएंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे. सबसे तालमेल रखेंगें. प्रिय से चर्चा होगी. मेहमान का घर आगमन बना रहेगा. संबंधी सहयोगी रहेंगे. लोगों से भेंट बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन पर बल रखेंगे. अपने लोगों को पार्टी देंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. खानपान व मनोबल ऊंचा रहेगा. सामंजस्य बढ़ाएंगे.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. मन बड़ा रखें.



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शुभ अंक : 6 और 8

शुभ रंग : नीलम समान

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