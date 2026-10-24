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आज 24 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: नौकरी में मिलेगी सफलता, धन लाभ के बनेंगे योग

Aaj ka Kanya Rashifal 24 October 2026, Virgo Horoscope Today: खुशियों को साझा करेंगे. व्यक्तिगत संपर्कों में उत्साहित रहेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे

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virgo horoscope
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आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. टीम वर्क को बल मिलेगा. योजनाओं गति देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. साझीदारी में सकारात्मक बनी रहेगी. पेशेवर प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सहकारी संबंधों में तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. सहकार की भावना पर जोर रहेगा. धैर्य से आगे बढेंगे. खुशियों को साझा करेंगे. व्यक्तिगत संपर्कों में उत्साहित रहेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. कारोबारी संबंध संवार पर बने रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर अपेक्षित रहेगा. व्यापार में उचित प्रस्ताव पाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. विविध पेशेवर मामलों में गति आएगी. योजनानुसार कार्य करेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक फैसले पक्ष में बनेंगे. उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. लक्ष्य पर फोकस होगा. कारोबारी शुभता बढ़त पर रहेगी. महत्वपूर्ण मामले आगे बढ़ाएंगे. अवसर बनेंगे.

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प्रेम मैत्री- घर परिवार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. अपनों में हर्ष आनंद बढ़ा रहेगा. रिश्तों में सजगता रहेगी. मन के मामलों में धैर्य दिखाएंगे. अन्य की मदद की भावना बनी रहेगी. अपनों में सुख सौख्य बढ़ेगा. रिश्तों में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में सक्रियता आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- वचन पालन पर जोर रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशाासन से आगे बढ़ेंगे. अहंकार में नहीं आएंगे. सक्रियता और संतुलन बढ़ाएंगे.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. जिद छोड़ें.
 

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : समुद्री

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