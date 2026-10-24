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आज 24 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: धन के मामले में होगा फायदा, घर-गाड़ी खरीदने के बनेंगे योग

Aaj ka Dhanu Rashifal 24 October 2026, Sagittarius Horoscope Today: समकक्ष वर्ग सहयोगी रहेगा. संकीर्णता को त्यागें. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का सम्मान बनाए रखें. विनम्रता से काम लें.

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

घर परिवार से सामंजस्य और निजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. अतिसंवेदनशीलता से बचें. भवन व वाहन की खरीदी पर कर सकते हैं. स्वार्थ की भावना से बचें. रक्त संबंधियों को आदर दें. पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. समकक्ष वर्ग सहयोगी रहेगा. संकीर्णता को त्यागें. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का सम्मान बनाए रखें. विनम्रता से काम लें. पारिवारिक संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन में मनोबल बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में मजबूती का लाभ लेंगे. सकारात्मकता के साथ आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाए रहेंगे. विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे. कामकाजी व्यवस्था को बल देंगे. प्रबंधन बल पाएगा.

धन संपत्ति- अर्थ व्यवस्था को संवारेंगे. उचित जगह बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में जिम्मेदारीपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. व्यवसाय पर ध्यान देंगे. लाभ संवार पर रहेगा.

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प्रेम मैत्री- पारिवारिक मामलों में अतिउत्साह में न आएं. मित्रों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. पारिवारिक रिश्तों पर ध्यान देंगे. चर्चाओं में उतावले न हों. रिश्तों धैर्य से कदम आगे बढ़ाएं. भावनात्मक असहजता से बचें. जिद में निर्णय न लें. घरवालों से करीबी रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- संबंधों पर ध्यान बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा रखें. करीबी मददगार रहेंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. खानपान सामान्य रहेगा. रक्तचाप संतुलित रखें.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. बड़ा सोचें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 8

शुभ रंग : पीतांबरी

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